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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.42 WIB

Real Madrid Pantau Manu Koné untuk Memperkuat Lini Tengah

Manu Kone. (ig @manu_kne) - Image

Manu Kone. (ig @manu_kne)

JawaPos.com - Real Madrid mulai mempersiapkan berbagai kemungkinan di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Salah satu nama yang masuk radar Los Blancos adalah gelandang AS Roma, Manu Koné.

Melansir Bein Sports, Madrid sedang memantau perkembangan gelandang Prancis tersebut. Meski demikian, belum ada negosiasi serius yang berlangsung. Ketertarikan Madrid terhadap Koné masih berada pada tahap pemantauan dan bisa berkembang jika terjadi perubahan dalam komposisi skuad.

Salah satu faktor utama yang menentukan adalah kemungkinan kepergian pemain di posisi gelandang sebelum jendela transfer ditutup.

Manu Koné Punya Profil yang Menarik

Koné kini berusia 25 tahun dan sudah memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi top Eropa. Setelah berkembang di Borussia Mönchengladbach, ia melanjutkan kariernya bersama Roma dan semakin memantapkan reputasinya di Serie A.

Performa tersebut juga membawanya ke tim nasional Prancis, sehingga namanya kini semakin dikenal di pasar transfer Eropa.

Namun, daya tarik utama Koné bukan terletak pada jumlah gol atau assist. Gelandang tersebut lebih dikenal karena kemampuan memenangkan kembali penguasaan bola, membawa bola melewati lini tengah, menerobos pertahanan lawan, serta bertarung dalam duel fisik.

Karakter seperti itu bisa menjadi tambahan menarik bagi Madrid, terutama dalam pertandingan yang membutuhkan energi dan intensitas lebih tinggi di lini tengah.

Editor: Novia Tri Astuti
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