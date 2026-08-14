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Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.01 WIB

Lamine Yamal Rayakan Ultah ke-19, Hanya Undang 100 Orang Termasuk Rekan di Barcelona

Lamine Yamal baru merayakan ulang tahun ke-19 setelah Piala Dunia 2026. Pestanya digelar di Barcelona dan hanya dihadiri 100 orang. (Bein Sports) - Image

Lamine Yamal baru merayakan ulang tahun ke-19 setelah Piala Dunia 2026. Pestanya digelar di Barcelona dan hanya dihadiri 100 orang. (Bein Sports)

JawaPos.com - Momen ulang tahun ke-19 wide attacker FC Barcelona Lamine Yamal terjadi pada 13 Juli lalu. Akan tetapi, karena masih memperkuat timnas Spanyol dalam Piala Dunia 2026, Yamal baru bisa merayakannya kemarin (12/8).

Mundo Deportivo menyebut, pesta ulang tahun Yamal digelar di Mas de Sant Llei, di Vilanova del Valles, kawasan pinggiran Barcelona. Pesta ulang tahun itu pun hanya dihadiri sekitar 100 orang. Itu pun sudah termasuk beberapa rekan Yamal di Barca.

”Yamal dan para pemain Barca yang baru kembali dari libur Piala Dunia 2026 juga baru akan bergabung ke Ciutat Esportiva Joan Gamper (markas latihan Barca, Red) pada hari ini (13/8, Red),” tulis Mundo Deportivo.

Selain Yamal, tujuh penggawa Barca masuk skuad La Roja –sebutan timnas Spanyol– ke Piala Dunia seperti kiper Joan Garcia, bek tengah Pau Cubarsi dan Eric Garcia, gelandang Pedri, Gavi, dan Dani Olmo, hingga false nine Ferran Torres. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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