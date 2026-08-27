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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 00.01 WIB

Lamine Yamal Kehilangan Sentuhannya, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Lamine Yamal. (ig @fcbarcelona) - Image

Lamine Yamal. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona memang memulai musim 2026–27 dengan sempurna. Kemenangan 5-0 atas Elche membuat tim asuhan Hansi Flick langsung mengirim pesan kepada para pesaingnya.

Namun, ada satu hal yang sedikit mengganjal: Lamine Yamal belum terlihat seperti Lamine Yamal yang biasanya.

Pemain muda Barcelona itu tampil sebagai starter, tetapi gagal mencetak gol maupun assist sebelum ditarik keluar pada menit ke-60. Yang lebih mengkhawatirkan justru bukan sekadar statistiknya, melainkan bahasa tubuhnya yang terlihat frustrasi di sepanjang pertandingan.

Yamal bahkan tertangkap kamera dengan ekspresi sangat murung di bangku cadangan setelah digantikan. Melansir Sports Illustrated, berikut beberapa alasan Lamine Yamal seperti kehilangan magisnya.

1. Cedera hamstring masih bisa berpengaruh

Yamal menutup musim lalu dengan masalah hamstring setelah mengalami cedera saat menghadapi Celta Vigo pada April.

Ia memang berhasil pulih untuk membela Spanyol di Piala Dunia 2026, tetapi performanya bersama La Roja juga belum mencapai level terbaik. Dalam delapan pertandingan, Yamal hanya mencetak satu gol dan tidak memberikan assist.

Masalahnya bukan hanya soal kebugaran. Yamal yang biasanya berani menghadapi bek lawan satu lawan satu kini terlihat sedikit lebih berhati-hati. Ia tidak lagi seagresif sebelumnya ketika membawa bola dan mengambil keputusan di sepertiga akhir.

Editor: Novia Tri Astuti
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