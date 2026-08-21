Prediksi Skor Everton vs Crystal Palace di Liga Inggris 2026/2027: The Eagles Tak Ingin Malu!

JawaPos.com — Everton menjamu Crystal Palace pada pekan pertama Premier League 2026/2027 di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (22/8/2026) pukul 21.00 WIB, dengan peluang menang lebih besar setelah pramusim cukup positif.

Crystal Palace datang membawa pelatih baru Pierre Sage dan bertekad mencuri hasil bagus setelah kalah 0-3 dari Freiburg.

Pertandingan Everton vs Crystal Palace menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk langsung membangun momentum positif pada awal musim.

Laga tersebut juga dapat disaksikan melalui live streaming di Vidio, sehingga perhatian penggemar tertuju pada debut kompetitif Sage bersama Crystal Palace.

Bagaimana Modal Everton Jelang Menghadapi Crystal Palace? Everton memiliki modal yang cukup menjanjikan setelah melewati lima pertandingan pramusim dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Skuad asuhan David Moyes itu mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam rangkaian persiapan menuju Premier League 2026/2027.

Kemenangan 3-1 atas Newcastle United menjadi salah satu sinyal positif Everton sebelum kompetisi dimulai.

Sebelumnya, The Toffees juga mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-1, meski sempat tumbang 0-1 dari Stoke dan kalah 1-3 ketika menghadapi Stuttgart.