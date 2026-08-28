Prediksi Skor Liverpool vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2026/2027: The Reds Jungkalkan Tim Tamu

JawaPos.com - Liverpool diprediksi mengalahkan Nottingham Forest 2-1 pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027 di Anfield, Sabtu (29/8/2026) pukul 18.30 WIB.

The Reds mengincar kemenangan kandang pertama setelah ditahan Newcastle United 2-2, sedangkan Nottingham Forest datang dengan modal dua kekalahan beruntun dan berpotensi kembali kesulitan mencetak gol.

Liverpool Incar Kemenangan di Era Andoni Iraola Liverpool akan menjalani laga kandang pertama Liga Inggris 2026/2027 di bawah Andoni Iraola dengan target meraih tiga poin.

Hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United pada pekan pembuka menjadi alarm bagi The Reds setelah mereka sempat tertinggal sebelum Dominik Szoboszlai menyelamatkan satu poin lewat penalti pada masa tambahan waktu.

Penampilan Liverpool masih jauh dari meyakinkan, terutama ketika menghadapi serangan balik.

Duet Ryan Gravenberch dan Szoboszlai di lini tengah juga mendapat sorotan karena dinilai kurang memberikan perlindungan kepada pertahanan dan terlibat dalam proses terciptanya dua gol Newcastle United.

Masalah tersebut membuat Liverpool dikaitkan dengan upaya memperkuat sektor tengah, termasuk kemungkinan mengejar gelandang Monaco Lamine Camara.

Iraola tentu berharap perbaikan tidak hanya datang dari aktivitas transfer, tetapi juga terlihat langsung ketika Liverpool menjamu Nottingham Forest di Anfield.