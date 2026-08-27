Trent Alexander-Arnold Bisa Kembali ke Premier League, Balik ke Liverpool?

Trent Alexander-Arnold. (ig @trent)
JawaPos.com - Trent Alexander-Arnold baru menjalani satu musim di Real Madrid, tetapi masa depannya di Santiago Bernabéu sudah mulai menjadi bahan perdebatan.
Bek kanan asal Inggris itu tidak mendapatkan musim debut yang diharapkan. Ia cukup sering menjadi pilihan kedua di belakang Dani Carvajal. Kini, setelah Carvajal pergi, situasinya seharusnya berubah.
Masalahnya, José Mourinho justru mendatangkan Denzel Dumfries dari Inter Milan.
Dumfries langsung menjadi starter dalam pertandingan pertama Real Madrid musim ini melawan Espanyol, sementara Alexander-Arnold baru masuk pada penghujung pertandingan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah Trent benar-benar masuk dalam rencana utama Mourinho?
Trent Bukan Wing-back Ideal Mourinho?
Melansir Talksport, pakar sepak bola Eropa Andy Brassell menilai masalah Alexander-Arnold bukan terletak pada kemampuannya. Justru sebaliknya.
“Saya menyukai Trent Alexander-Arnold, tetapi yang membuatnya begitu sulit untuk disamakan dengan klub bukanlah soal kemampuannya, karena dari segi kemampuan dia sempurna.”
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