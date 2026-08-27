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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Prediksi Calon Lawan Liverpool di Liga Champions 2026–2027

Pemain Liverpool. (ig @liverpoolfc) - Image

Pemain Liverpool. (ig @liverpoolfc)

JawaPos.com - Liverpool tinggal menunggu hasil undian untuk mengetahui delapan lawan mereka di fase liga Liga Champions 2026–27. Setelah seluruh pertandingan play-off selesai, 36 peserta akhirnya lengkap.

Melansir Liverpool Echo, The Reds berada di Pot 1, sehingga mereka akan menghadapi dua klub dari masing-masing empat pot. Sesuai format kompetisi, Liverpool juga tidak bisa menghadapi klub Inggris lainnya pada fase liga.

Artinya, Manchester City, Arsenal, Manchester United, dan Aston Villa bukan opsi bagi Liverpool pada tahap ini.

Pot 1: PSG, Bayern, Madrid atau Barcelona?

Liverpool sudah berada di Pot 1, sehingga mereka tidak mungkin menghadapi sesama klub Inggris di Pot 1.

Calon lawan dari pot ini dengan demikian adalah: Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Inter Milan, Barcelona dan Atlético Madrid.

Secara teori, Inter Milan atau Atlético Madrid bisa menjadi pilihan yang lebih bersahabat. Sebaliknya, PSG, Bayern, Real Madrid, dan Barcelona jelas merupakan undian yang lebih berat.

Real Madrid juga memiliki cerita tersendiri. Liverpool tidak bisa menjamu Los Blancos di Anfield karena aturan UEFA setelah dua pertemuan kandang dalam dua musim terakhir. Namun, pertemuan di Madrid masih mungkin terjadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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