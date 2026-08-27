Liverpool Bergerak Rekrut Ismaïla Sarr Guna Perkuat Lini Serang Jelang Penutupan Bursa Transfer

JawaPos.com – Liverpool mulai bergerak untuk merekrut penyerang Crystal Palace, Ismaïla Sarr, pada hari-hari terakhir bursa transfer untuk memperkuat lini serang mereka.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Klub tersebut dilaporkan serius menjajaki kemungkinan mendatangkan pemain asal Senegal itu, bahkan disebut menyiapkan tawaran sekitar EUR 50 juta atau sekitar Rp1,1 triliun.

Namun, upaya Liverpool mendapatkan Sarr tidak akan mudah karena Crystal Palace masih menganggapnya sebagai salah satu pemain penting dalam skuad.

Sarr dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan Liverpool karena mampu bermain di sektor sayap serta mengandalkan kecepatan dan kemampuan menyerang ruang kosong.

Pemain berusia 28 tahun itu juga memiliki pengalaman bermain di Liga Primer setelah sebelumnya memperkuat Watford dan Crystal Palace, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan kompetisi Inggris.

Performa Sarr pada musim 2025/26 semakin menegaskan perannya di Crystal Palace setelah ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini dan Pemain Pilihan Rekan Setim.

Liverpool membutuhkan tambahan pemain di lini serang setelah Mohamed Salah dan Luis Díaz tidak lagi menjadi bagian dari skuad mereka.

Kehadiran Sarr dinilai dapat memberikan kedalaman sekaligus pengalaman yang dibutuhkan Liverpool untuk menghadapi persaingan sepanjang musim.