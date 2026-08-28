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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.37 WIB

Prediksi Skor Al-Nassr vs Al-Taawoun di Liga Arab Saudi 2026/2027: Ronaldo Cs Menang Lagi!

Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane menjadi tumpuan Al Nassr untuk meraih kemenangan atas Al Taawoun di Liga Arab Saudi 2026/2027. (Al Nassr) - Image

Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane menjadi tumpuan Al Nassr untuk meraih kemenangan atas Al Taawoun di Liga Arab Saudi 2026/2027. (Al Nassr)

JawaPos.com - Al Nassr diprediksi kembali menang saat menjamu Al Taawoun pada lanjutan Liga Arab Saudi 2026/2027, Sabtu (29/8) pukul 01.00 WIB, setelah meraih tiga kemenangan beruntun.

Cristiano Ronaldo dan kolega datang sebagai pemuncak klasemen dengan sembilan poin, sementara Al Taawoun baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan.

Al Nassr Belum Terbendung di Liga Arab Saudi

Al Nassr menunjukkan performa impresif pada awal musim Liga Arab Saudi 2026/2027 dengan menyapu bersih tiga pertandingan.

Tim asuhan Ange Postecoglou mengoleksi sembilan poin dan menjadi satu-satunya klub yang masih memiliki rekor kemenangan 100 persen setelah tiga pekan.

Kemenangan terbaru Al-Nassr terasa semakin spesial karena diraih melalui comeback dramatis ketika menghadapi Al Ettifaq.

Sempat tertinggal 0-2 pada babak pertama meski bermain dengan 10 orang setelah Bento menerima kartu merah pada menit ke-12, Al Nassr mampu membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2.

Sadio Mane menjadi aktor penting dalam kebangkitan tersebut setelah mencetak dua gol.

Abdulelah Al-Amri juga menyumbang satu gol untuk membantu Al Nassr mengamankan tiga poin sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Performa lini serang Al Nassr juga menjadi alasan utama mereka lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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