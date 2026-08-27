Anthony Gordon Yakin Bisa Jadi Nomor 9 Barcelona

Anthony Gordon. (ig @anthonygordon)
JawaPos.com - Anthony Gordon langsung memberikan kesan positif pada debutnya bersama Barcelona. Baru masuk pada menit ke-65, pemain asal Inggris itu sudah menyumbangkan dua assist dalam kemenangan telak 5-0 atas Elche pada laga pembuka La Liga 2026/27.
Didatangkan dengan nilai transfer €70 juta dan kontrak berdurasi lima tahun, Gordon awalnya masuk untuk menggantikan Lamine Yamal di sisi sayap. Namun, kontribusinya dalam waktu singkat menunjukkan bahwa Barcelona mendapatkan pemain dengan fleksibilitas lebih dari sekadar winger.
Gordon hanya membutuhkan dua menit setelah masuk untuk memberikan assist kepada Raphinha. Empat menit kemudian, ia kembali menjadi kreator dengan mengirimkan umpan kepada Fermín López yang kemudian mencetak gol.
Raphinha sendiri tampil sebagai salah satu bintang utama pertandingan dengan dua gol. López juga mencetak dua gol, sementara pemain debutan lainnya, Karim Adeyemi, turut mencatatkan namanya di papan skor.
Gordon Siap Bermain sebagai Nomor 9
Kehadiran Gordon menjadi semakin penting karena Barcelona masih mencari solusi untuk posisi penyerang tengah setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.
Barcelona memang telah memperkuat lini serang dengan mendatangkan Gordon, Adeyemi, dan Jesse Bisiwu. Namun, klub masih berusaha mencari sosok yang benar-benar bisa menjadi alternatif utama di posisi nomor 9.
Julián Álvarez sebelumnya menjadi target utama Barcelona. Namun, kepindahan tersebut sulit terwujud karena Atlético Madrid tidak berniat melepas striker Argentina tersebut.
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Jawa Pos
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