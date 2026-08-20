Genap 10 Tahun Debut, SF9 Siapkan Album Baru hingga Konser Dua Malam

JawaPos.Com - Grup K-pop SF9 telah menyiapkan sejumlah agenda spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan mereka di industri musik.

Memasuki tahun ke-10 sejak debut, SF9 akan menghadirkan comeback, konten perayaan, hingga konser khusus untuk para penggemar.

Dikutip dari Soompi, pada 4 Agustus, SF9 secara resmi mengumumkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-10 debut mereka.

Perayaan tersebut akan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026.

Salah satu agenda utama adalah comeback SF9 melalui album penuh kedua mereka. Album tersebut dijadwalkan dirilis pada 26 Agustus 2026.

Pada hari yang sama, SF9 juga akan menggelar showcase untuk memperkenalkan karya terbaru mereka kepada penggemar.

Comeback ini menjadi salah satu momen penting bagi SF9 karena menandai kembalinya grup dengan album penuh setelah perjalanan panjang sejak debut.