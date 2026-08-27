Hansi Flick Tetapkan Syarat untuk Alejandro Balde jika Ingin Bertahan di Barcelona

Alejandro Balde. (ig @alejandrobalde)
JawaPos.com - Masa depan Alejandro Balde di Barcelona masih menjadi tanda tanya. Manchester United disebut ikut memantau situasi sang bek kiri, tetapi Hansi Flick memberikan sinyal bahwa pintu untuk bertahan di Camp Nou masih terbuka.
Syaratnya cukup jelas: Balde harus menunjukkan komitmen penuh dan meningkatkan performanya. Balde bahkan tidak masuk skuad Barcelona ketika mereka mengawali upaya mempertahankan gelar LaLiga dengan kemenangan telak 5-0 atas Elche pada Minggu.
Keputusan tersebut muncul setelah Flick sebelumnya membuka kemungkinan bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Namun, Balde sendiri dikabarkan ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya di tim utama.
Melansir ESPN, Flick pun menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain.
"Dia adalah bagian dari tim, jadi apakah dia bermain atau tidak, kami akan memutuskan besok," kata Flick ketika ditanya mengenai peluang Balde kembali masuk skuad untuk menghadapi Athletic Club.
Yang terpenting, Flick ingin melihat keseriusan Balde dalam menjalani persaingan di Barcelona.
"Yang bisa saya katakan adalah saya sudah berbicara dengannya. Bagi saya, yang terpenting adalah dia 100% berkomitmen kepada kami dan 100% berkomitmen terhadap situasi ini."
Flick juga masih melihat potensi besar dalam diri Balde. Sang bek telah mencatatkan 168 penampilan untuk Barcelona sejak melakukan debut pada 2021, tetapi posisinya mulai tidak aman setelah João Cancelo mendapatkan lebih banyak kepercayaan pada akhir musim lalu.
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Jawa Pos
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