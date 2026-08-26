Alejandro Balde Makin Dekat dengan Manchester United

JawaPos.com - Manchester United mulai bergerak mencari solusi jangka panjang di posisi bek kiri. Nama yang kini kembali mencuat adalah Alejandro Balde, yang masa depannya di Barcelona semakin tidak pasti.

Bek berusia 22 tahun itu disebut telah mendapatkan proposal pasti dari Manchester United. Bahkan, laporan terbaru menyebut The Red Devils sudah mengajukan tawaran untuk memboyongnya ke Old Trafford. Namun, kepindahan tersebut belum bisa dianggap selesai.

Masa Depan Balde Mulai Dipertanyakan

Situasi Balde di Barcelona berubah setelah ia tidak masuk dalam skuad Hansi Flick untuk pertandingan akhir pekan lalu.

Flick juga belum memberikan gambaran yang benar-benar jelas mengenai peran Balde musim ini. Kondisi tersebut membuat sang pemain mulai mempertimbangkan masa depannya di Camp Nou.

Melansir Four Four Two, Balde kini memiliki "proposal pasti" dari Manchester United. Meski demikian, Barcelona belum secara resmi meminta sang pemain untuk meninggalkan klub.

Flick sebelumnya memang memberikan peringatan kepada Balde. Ia menginginkan bek tersebut menunjukkan "lebih banyak komitmen, lebih banyak daya saing, dan lebih banyak intensitas".