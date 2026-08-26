Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.47 WIB

Alejandro Balde Makin Dekat dengan Manchester United

Alejandro Balde. (ig @alejandrobalde) - Image

Alejandro Balde. (ig @alejandrobalde)

JawaPos.com - Manchester United mulai bergerak mencari solusi jangka panjang di posisi bek kiri. Nama yang kini kembali mencuat adalah Alejandro Balde, yang masa depannya di Barcelona semakin tidak pasti.

Bek berusia 22 tahun itu disebut telah mendapatkan proposal pasti dari Manchester United. Bahkan, laporan terbaru menyebut The Red Devils sudah mengajukan tawaran untuk memboyongnya ke Old Trafford. Namun, kepindahan tersebut belum bisa dianggap selesai.

Masa Depan Balde Mulai Dipertanyakan

Situasi Balde di Barcelona berubah setelah ia tidak masuk dalam skuad Hansi Flick untuk pertandingan akhir pekan lalu.

Flick juga belum memberikan gambaran yang benar-benar jelas mengenai peran Balde musim ini. Kondisi tersebut membuat sang pemain mulai mempertimbangkan masa depannya di Camp Nou.

Melansir Four Four Two, Balde kini memiliki "proposal pasti" dari Manchester United. Meski demikian, Barcelona belum secara resmi meminta sang pemain untuk meninggalkan klub.

Flick sebelumnya memang memberikan peringatan kepada Balde. Ia menginginkan bek tersebut menunjukkan "lebih banyak komitmen, lebih banyak daya saing, dan lebih banyak intensitas".

Artinya, masih ada kemungkinan Balde tetap menjadi bagian dari rencana Barcelona apabila mampu meyakinkan sang pelatih.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Pemain Barcelona Ini Wajib Bersinar di Pramusim Demi Yakinkan Hansi Flick - Image
Sepak Bola Dunia

4 Pemain Barcelona Ini Wajib Bersinar di Pramusim Demi Yakinkan Hansi Flick

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.08 WIB

Mulai Kehilangan Tempat di Era Flick, Tiga Bek Barcelona Berpeluang Masuk Daftar Jual - Image
Sepak Bola Dunia

Mulai Kehilangan Tempat di Era Flick, Tiga Bek Barcelona Berpeluang Masuk Daftar Jual

Selasa, 28 April 2026 | 14.47 WIB

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

Rabu, 1 April 2026 | 00.53 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore