Kemenkes Targetkan Jangkau 4,9 Juta Ibu Hamil, Perusahaan Jerman Siapkan MMS

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan pacu pemenuhan nutrisi bagi 4,9 juta ibu hamil guna menekan risiko masalah kesehatan sejak dini.

Langkah ini mendapat dukungan penuh lewat penguatan kapasitas manufaktur lokal dan sinergi lintas negara antara Indonesia dan Jerman.

Penguatan kerja sama tersebut tercermin saat Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Reem Alabali Radovan memboyong delegasi meninjau fasilitas manufaktur PT Bayer Indonesia di Cimanggis, Depok.

Kunjungan ini didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste.

Fasilitas kesehatan di Cimanggis ini tak sekadar melayani kebutuhan medis dalam negeri, tetapi juga menjadi pusat produksi strategis yang mengekspor produknya ke lebih dari 42 negara.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta demi memperkuat ketahanan industri kesehatan nasional.

”Saya percaya bahwa kehadiran Bayer di Indonesia adalah contoh nyata dari kemitraan jangka panjang yang kokoh antara pemerintah dan sektor industri, yang secara langsung mampu mendorong prioritas kesehatan nasional kita,” ujar Dante.

Dia menambahkan, Kementerian Kesehatan kini mematok target besar untuk menjangkau jutaan ibu hamil di seluruh Indonesia setiap tahunnya demi menjaga kesehatan generasi mendatang.