Kylian Mbappé Masuk 25 Besar Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Real Madrid

JawaPos.com – Kylian Mbappé kembali mencatatkan pencapaian luar biasa bersama Real Madrid setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Real Sociedad.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Kylian Mbappé mencetak sebanyak 3 gol yang membuat penyerang asal Prancis itu mencapai lebih dari 100 kontribusi gol langsung untuk Real Madrid sejak bergabung dengan klub tersebut.

Pencapaian tersebut semakin menegaskan peran penting Mbappé sebagai salah satu pemain utama dalam skuad Los Blancos.

Berdasarkan data statistik MisterChip, Mbappé telah mencatatkan 89 gol dan 12 assist dalam 105 penampilan bersama Real Madrid.

Gol keduanya dalam pertandingan melawan Real Sociedad membuat pemain bernomor punggung 10 itu mencapai 100 kontribusi gol sebelum akhirnya menambah satu gol lagi melalui hat-trick.

Dengan total 101 kontribusi gol, Mbappé menunjukkan produktivitas luar biasa meskipun sempat mendapat sorotan terkait penampilannya bersama klub ibu kota Spanyol tersebut.

Selain mencapai 100 kontribusi gol, Mbappé juga terus memperbaiki posisinya dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid.

Setelah mencetak gol ke-88, ia menyamai catatan Luis Regueiro dan masuk ke dalam 25 besar pencetak gol dalam sejarah klub.