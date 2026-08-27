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Risma Azzah Fatin
Jumat, 28 Agustus 2026 | 01.55 WIB

Atlético Madrid Tegaskan Barcelona Tidak Memiliki Peluang untuk Merekrut Julian Alvarez

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com – Atlético Madrid menegaskan bahwa Barcelona memiliki peluang 0 persen untuk merekrut Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Barcelona Joan Laporta kembali menegaskan ketertarikan klubnya terhadap penyerang asal Argentina tersebut dengan tawaran lebih dari EUR 100 juta atau sekitar Rp1,91 triliun.

Namun, Atlético menilai Alvarez tidak akan dijual karena persoalan tersebut bukan sekadar mengenai nilai transfer, melainkan menyangkut sikap dan hubungan antarklub.

Alvarez menjadi salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan sepanjang bursa transfer musim panas setelah Barcelona menjadikannya target utama untuk menggantikan Robert Lewandowski.

Atlético sebelumnya telah menolak tawaran Barcelona yang nilainya mencapai lebih dari EUR 100 juta atau sekitar Rp1,91 triliun, sementara Arsenal juga dilaporkan tertarik mendatangkan pemain berusia 26 tahun tersebut.

Ketertarikan Barcelona bahkan membuat Atlético melaporkan upaya perekrutan Alvarez kepada FIFA dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol.

Atlético memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Alvarez setelah sang penyerang mencatatkan 29 kontribusi gol melalui 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan musim lalu.

Sejak bergabung pada Agustus 2024, Alvarez telah mencetak 49 gol dan melepaskan 238 tembakan, sekaligus menjadi salah satu pemain paling produktif di skuad Atlético.

Meski Barcelona masih membuka peluang untuk kembali mengajukan tawaran selama bursa transfer belum ditutup, Atlético menegaskan bahwa kemungkinan Alvarez pindah ke Barcelona saat ini adalah 0 persen.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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