Xavi Hernandez Resmi Latih Timnas Belanda, Ditarget Lolos Euro 2028 dan Piala Dunia 2030

Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih Belanda hingga 2030. Dia ditargetkan membawa Oranje lolos Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. (Dok. OnsOranje)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) sepertinya sudah kehabisan pilihan pelatih-pelatih asli Belanda yang bertalenta.
Kemarin (13/8), KNVB menunjuk Xavi Hernandez yang berkewarganegaraan Spanyol untuk menukangi Oranje – julukan timnas Belanda.
Xavi jadi pelatih asing pertama yang membesut Belanda sejak Ernst Happel pada 1978. Happel berkebangsaan Austria. Xavi akan bertugas sampai musim panas 2030 mendatang.
Dia dibebani target membawa Oranje lolos Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.
Uniknya, Xavi menggantikan Ronald Koeman yang juga pernah di Barca sebagai pemain dan pelatih. Kedekatan filosofi permainan Barca dan Belanda itulah yang membuat Xavi konfiden menerima tawaran KNVB.
”Aku menganggapnya sebagai kehormatan luar biasa dengan membesut Belanda. Dibesarkan di akademi FC Barcelona, mendapatkan pengaruh kuat dari Johan Cruyff dan Rinus Michels, aku merasa punya hubungan khusus dengan sepak bola Belanda,” beber Xavi.
Apalagi, selama jadi pemain, Xavi pernah merasakan tangan dingin dua mantan tacticus Oranje, Louis van Gaal dan Frank Rijkaard.
”Bisa dibilang, aku sedikit banyak putra dari sepak bola Belanda,” ucap pelatih berusia 46 tahun itu.
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Jawa Pos
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