Kylian Mbappe Hattrick di Laga Kemenangan Real Madrid, Federico Valverde: Spektakuler! 

JawaPos.com - Real Madrid berhasil mengalahkan Real Sociedad di pekan pertama Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Bernabeu, Kamis (27/8).

Kylian Mbappe menjadi bintang dalam kemenangan Real Madrid melawan Real Sociedad. Kapten timnas Prancis tersebut berhasil memborong tiga gol yang dicetak pada menit ke-40, 60, dan 80.

Melihat penampilan gemilang rekan setimnya itu, Federico Valverde memberikannya pujian. Ia menyebut Kylian Mbappe adalah pemain luar biasa yang berhasil memanfaatkan potensinya.

"Dia spektakuler. Luar biasa. Kita harus menikmati permainannya dan memaksimalkan potensinya. Kita harus memberinya kesempatan untuk mencetak gol dan membuatnya merasa senang,” kata Federico Valverde kepada Real Madrid TV yang dikutip Mundo Deportivo, Kamis (27/8).

Mengenai pertandingan, Valverde menilai Real Madrid sudah bermain dengan baik. Meskipun demikian, ia melihat timnya kurang sabar dalam mencetak gol dan mengendalikan permainan.

"Saya melihat kami bermain sangat baik, tim fokus dan bersemangat. Kami bekerja dengan sangat baik, kami hanya butuh lebih banyak kesabaran setelah gol pertama dan untuk mempertahankan penguasaan bola agar bisa mengendalikan permainan," jelas pemain timnas Uruguay tersebut.

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Real Sociedad memang berhasil menyamakan kedudukan pada babak pertama, tapi Valverde merasa lawannya itu sulit mengembangkan permainan. Ia mengatakan bahwa di babak kedua permainan Real Madrid berubah.

"Mereka menyamakan kedudukan dan sulit untuk bangkit kembali, tetapi pembicaraan di babak pertama membantu kami banyak meningkatkan diri. Dan babak kedua sangat spektakuler,” lanjut gelandang 28 tahun tersebut.