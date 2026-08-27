Jose Mourinho Yakin Kylian Mbappe akan Jadi Pemain Bersejarah Real Madrid

Kylian Mbappé Foto: ig @realmadrid
JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho meyakini pemain penyerangnya Kylian Mbappe akan masuk dalam sejarah Los Blancos.
"Dia telah membuat sejarahnya. Tapi, saya melihat dia begitu lapar saat ini untuk mencetak sejarah bersama Real Madrid," kata Jose Mourinho dikutip dari laman Real Madrid, Kamis.
Kapten tim nasional Perancis tersebut menjadi aktor utama dalam kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad 4-1 pada pekan kedua Liga Spanyol di Bernabeu, Madrid, Kamis.
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Dalam laga tersebut, Mbappe mengoleksi tiga gol pada menit ke-40, 60, dan 80.
"Meskipun Kylian melakukan apa yang dia lakukan, sulit bagi saya untuk tidak berbicara tentang tim karena itu merupakan usaha tim. Pada babak pertama, dengan kesulitan yang kami hadapi, tim tahu bagaimana menunggu, tetap tenang, dan menjadi kompak," ujar Mourinho.
Kemenangan itu membawa Fede Valverde dan kawan-kawan berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi enam poin atau unggul produktifitas gol atas Sevilla yang sama-sama mengantongi enam poin.
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Jawa Pos
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