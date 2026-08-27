Prediksi Skor Red Bull Salzburg vs Mjallby AIF: Magis Die Rotten Bullen Masih Ada?

Red Bull Salzburg diprediksi kembali mengalahkan Mjallby AIF pada leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027 di Red Bull Arena. (Red Bull Salzburg)
JawaPos.com — Red Bull Salzburg diprediksi mengalahkan Mjallby AIF pada leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027 di Red Bull Arena, Jumat (28/8/2026) pukul 00.00 WIB, sekaligus mengamankan tiket ke fase liga setelah menang 1-0 pada leg pertama di Swedia.
Keunggulan tersebut membuat Die Bullen hanya membutuhkan hasil imbang, tetapi performa kandang mereka membuka peluang kemenangan lebih besar.
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Die Bullen justru belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan kompetitif musim ini, dengan catatan lima kemenangan dan dua hasil imbang yang membuat mereka tetap berada dalam persaingan papan atas Bundesliga Austria.
Danny Rohl berhasil membawa Red Bull Salzburg mengawali musim dengan positif meski klub saat ini menempati posisi keempat klasemen Bundesliga Austria.
Dari tiga pertandingan liga yang sudah dimainkan, Red Bull Salzburg meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibanding beberapa pesaing di sekitar posisi tersebut.
Red Bull Salzburg juga punya sejarah mengesankan saat menghadapi klub asal Swedia di kandang sendiri.
Dalam tiga pertandingan kompetitif sebelumnya melawan wakil Swedia di Red Bull Arena, Die Bullen selalu menang dengan mencetak delapan gol dan hanya kebobolan satu gol.
Keunggulan 1-0 dari leg pertama menjadi modal penting bagi Red Bull Salzburg untuk menutup duel ini.
Setelah finis di posisi ketiga liga domestik musim lalu, mereka kini tampil di babak playoff Liga Europa untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade dan berpeluang kembali tampil di fase liga.
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