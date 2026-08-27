Prediksi Skor Aarhus vs Benfica di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: As Águias Curi 3 Poin Tandang!

Vangelis Pavlidis menjadi salah satu tumpuan Benfica saat menghadapi Aarhus pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Europa 2026/2027. (Benfica)
JawaPos.com — Benfica diprediksi kembali mengalahkan Aarhus saat kedua tim bertemu di Randers Stadium pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Europa 2026/2027, Jumat (28/8/2026) pukul 01.00 WIB, setelah menang 3-1 pada leg pertama di Estadio da Luz.
Hasil tersebut membuat Benfica berada di posisi nyaman untuk memastikan tiket ke fase utama kompetisi Eropa.
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Benfica membawa keunggulan 3-1 dari pertemuan pertama sehingga hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan kelolosan ke fase utama Liga Europa 2026/2027.
Namun, performa positif dalam beberapa pekan terakhir membuat tim asuhan Marco Silva tetap layak dijagokan memburu kemenangan kedua atas Aarhus.
Pada leg pertama, Benfica langsung menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan dua menit melalui Rafa Silva.
Leandro Barreiro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-31 sebelum Sebastian Jorgensen memperkecil ketertinggalan Aarhus menjelang turun minum.
Vangelis Pavlidis memastikan Benfica kembali unggul dua gol melalui eksekusi penalti sebelum babak pertama berakhir.
Skor 3-1 tersebut bertahan hingga peluit panjang dan memperpanjang catatan Benfica menjadi tujuh pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi, dengan lima kemenangan serta dua hasil imbang.
Ketajaman Pavlidis menjadi salah satu alasan utama Benfica kembali difavoritkan.
Penyerang tersebut mencetak 10 gol dalam lima penampilan terakhir bersama Benfica sehingga pertahanan Aarhus akan menghadapi ancaman besar sepanjang pertandingan.
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Jawa Pos
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