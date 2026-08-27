Manchester United Siap Lepas 2 Pemain Muda Louis Jackson dan James Overy

Louis Jackson dan James Overy akan tinggalkan Manchester United. Jackson menuju St Mirren, Overy kembali ke Sydney FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Manchester United kembali melakukan perombakan skuad, termasuk di sektor pemain muda. Dua jebolan akademi mereka, Louis Jackson dan James Overy, dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2026.
Keduanya berpotensi meninggalkan Manchester United secara permanen. Jackson disebut tengah berada dalam proses kepindahan ke klub Scottish Premiership, St Mirren. Sementara Overy diproyeksikan kembali ke Australia untuk bergabung dengan Sydney FC.
Jackson menjadi pemain yang lebih dulu berada di ambang kepindahan. Bek berusia 20 tahun tersebut dikabarkan akan menjalani tes medis pada Kamis sebelum transfer ke St Mirren dirampungkan.
Kepindahan tersebut menjadi langkah baru dalam perjalanan karier Jackson setelah cukup lama berada dalam sistem pembinaan Manchester United.
Pernah Juara FA Youth Cup Bersama Mainoo dan Garnacho
Jackson bukan nama asing bagi penggemar akademi Manchester United. Ia merupakan bagian dari tim yang berhasil menjuarai FA Youth Cup pada 2022.
Saat itu, Jackson satu tim dengan sejumlah pemain yang kemudian menembus skuad utama Setan Merah. Dua di antaranya adalah Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho.
Namun, perjalanan Jackson menuju tim senior Manchester United tidak berjalan mulus. Musim lalu, ia sempat dipinjamkan ke Solihull Moors yang bermain di National League.
Sayangnya, kesempatan bermain bersama klub tersebut sangat terbatas. Jackson hanya mencatatkan dua penampilan selama masa peminjamannya.
Kondisi itu membuat kepindahan permanen ke St Mirren menjadi kesempatan bagi Jackson untuk mendapatkan menit bermain lebih konsisten dan mengembangkan kariernya di level senior.
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Jawa Pos
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