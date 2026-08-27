Liverpool Incar Ismaila Sarr, Crystal Palace Bersikeras Pertahankan sang Pemain

JawaPos.com - Liverpool mendapat respons tegas dari Crystal Palace setelah menjajaki kemungkinan merekrut Ismaila Sarr pada bursa transfer musim panas 2026. Crystal Palace dikabarkan menolak pendekatan awal The Reds untuk penyerang asal Senegal itu.

Sebelumnya, Liverpool tengah mencari pemain sayap yang dapat beroperasi di sisi kanan. Sarr pun masuk dalam daftar pemain yang menarik perhatian klub Merseyside itu. Namun, rencana transfer itu terhambat setelah Liverpool mengetahui bahwa Palace tidak memiliki keinginan untuk melepas sang pemain.

Pendekatan terhadap Sarr dilakukan Liverpool setelah upaya mereka mendapatkan winger Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh, menemui jalan buntu. Brighton sebelumnya menolak tawaran kedua Liverpool senilai GBP 60 juta (sekitar Rp 1,4 triliun) dan tetap meminta biaya transfer yang lebih tinggi.

Liverpool kemudian mulai mengeksplorasi sejumlah opsi lain di pasar transfer, termasuk Ismaila Sarr. Namun, pembicaraan awal dengan Crystal Palace tidak berkembang menjadi tawaran resmi. Sumber yang dilansir dari The Athletic mengatakan, hanya tawaran dengan nilai fantastis yang kemungkinan dapat mengubah sikap Palace.

Sarr sendiri belum tampil saat Crystal Palace menelan kekalahan dari Everton pada laga pembuka musim. Ketidakhadirannya turut memunculkan spekulasi mengenai masa depannya di Selhurst Park. Namun, pelatih baru Crystal Palace, Pierre Sage, menegaskan bahwa Sarr absen karena cedera dan memperkirakan pemain internasional Senegal itu tetap bertahan di klub.

“Untuk saat ini, ya,” ujar Sage ketika ditanya apakah Sarr akan bertahan di Palace. Sage menambahkan bahwa Sarr masih memiliki kontrak tiga tahun bersama Palace sehingga kepindahan bukan perkara mudah. “Ketika Anda memiliki tiga tahun dalam kontrak, tidak mudah untuk pergi,” kata Sage.

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Menurut Sage, situasi itu memang dapat membuat seorang pemain ragu ketika muncul tawaran dari klub lain. Namun, sang pelatih menegaskan Sarr masih berstatus pemain Crystal Palace dan saat ini fokus utamanya adalah memulihkan kondisi agar dapat kembali bermain.

Sage juga mengaku telah berbicara langsung dengan Sarr mengenai situasinya. Sage menilai pemain berusia 28 tahun itu bersikap jujur terkait kondisi yang sedang dihadapinya. “Dia cedera dan mungkin Anda bisa menghubungkan cedera dengan situasi ini, tetapi bagi saya dia jujur. Kami hanya ingin dia berada di lapangan dan semua hal lainnya adalah urusan orang lain,” ujar Sage.