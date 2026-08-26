Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.20 WIB

Savinho Jadi Rekrutan Termahal Tottenham Hotspur dari Manchester City

Savinho jadi rekrutan termahal Tottenham Hotspur dari Manchester City (Bein Sports) - Image

Savinho jadi rekrutan termahal Tottenham Hotspur dari Manchester City (Bein Sports)

JawaPos.com – Tottenham Hotspur resmi menyelesaikan transfer pemain sayap asal Brasil, Savinho, dari Manchester City dengan nilai kesepakatan yang dapat mencapai USD 116 juta atau sekitar Rp1,86 triliun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Transfer tersebut menjadi salah satu pengeluaran terbesar dalam sejarah Tottenham sekaligus menegaskan ambisi klub memperkuat lini serang dengan pemain muda berbakat.

Savinho diharapkan mampu memberikan kecepatan, daya serang, dan kreativitas tambahan bagi Tottenham dalam menghadapi persaingan Premier League.

Ketertarikan Tottenham terhadap Savinho telah berlangsung selama lebih dari satu tahun sebelum kesepakatan akhirnya tercapai.

Kesempatan bekerja di bawah pelatih Roberto De Zerbi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pemain berusia 22 tahun tersebut untuk bergabung dengan klub London.

Savinho menyambut kepindahannya dengan antusias dan menilai Tottenham sebagai tempat yang dapat membantunya mencapai level tertinggi dalam karier.

Direktur olahraga Tottenham, Johan Lange, menyebut Savinho sebagai target jangka panjang yang sesuai dengan karakter permainan dan kebutuhan klub di sektor sayap.

Kedatangan pemain asal Brasil tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memperkuat ambisi Tottenham untuk bersaing di papan atas Premier League.

Kini, perhatian beralih kepada kemampuan Savinho beradaptasi dengan intensitas sepak bola Inggris dan kontribusinya terhadap performa Tottenham pada musim mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Barcelona Siapkan Rencana Rahasia untuk Mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City pada 2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Siapkan Rencana Rahasia untuk Mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City pada 2027

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.52 WIB

Remaja Termahal di Liga Inggris! Ayyoub Bouaddi Diboyong Manchester City Seharga Rp 1,9 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Remaja Termahal di Liga Inggris! Ayyoub Bouaddi Diboyong Manchester City Seharga Rp 1,9 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Jack Grealish Ikuti Jejak David Beckham, Bintang Manchester City Ini Gemar tanam Sayuran di Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Jack Grealish Ikuti Jejak David Beckham, Bintang Manchester City Ini Gemar tanam Sayuran di Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore