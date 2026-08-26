Savinho jadi rekrutan termahal Tottenham Hotspur dari Manchester City (Bein Sports)
JawaPos.com – Tottenham Hotspur resmi menyelesaikan transfer pemain sayap asal Brasil, Savinho, dari Manchester City dengan nilai kesepakatan yang dapat mencapai USD 116 juta atau sekitar Rp1,86 triliun.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Transfer tersebut menjadi salah satu pengeluaran terbesar dalam sejarah Tottenham sekaligus menegaskan ambisi klub memperkuat lini serang dengan pemain muda berbakat.
Savinho diharapkan mampu memberikan kecepatan, daya serang, dan kreativitas tambahan bagi Tottenham dalam menghadapi persaingan Premier League.
Ketertarikan Tottenham terhadap Savinho telah berlangsung selama lebih dari satu tahun sebelum kesepakatan akhirnya tercapai.
Kesempatan bekerja di bawah pelatih Roberto De Zerbi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pemain berusia 22 tahun tersebut untuk bergabung dengan klub London.
Savinho menyambut kepindahannya dengan antusias dan menilai Tottenham sebagai tempat yang dapat membantunya mencapai level tertinggi dalam karier.
Direktur olahraga Tottenham, Johan Lange, menyebut Savinho sebagai target jangka panjang yang sesuai dengan karakter permainan dan kebutuhan klub di sektor sayap.
Kedatangan pemain asal Brasil tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memperkuat ambisi Tottenham untuk bersaing di papan atas Premier League.
Kini, perhatian beralih kepada kemampuan Savinho beradaptasi dengan intensitas sepak bola Inggris dan kontribusinya terhadap performa Tottenham pada musim mendatang.
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Jawa Pos
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