Barcelona Siapkan Rencana Rahasia untuk Mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City pada 2027

Barcelona siapkan rencana rahasia untuk mendatangkan Erling Haaland (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona disebut tengah menyiapkan rencana jangka panjang untuk mendatangkan penyerang Manchester City, Erling Haaland, sebagai target utama lini serang mereka.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Klub asal Catalunya tersebut mempertimbangkan Haaland setelah kehilangan sejumlah pemain depan dan menghadapi kebutuhan akan penyerang tengah berkualitas.
Barcelona dikabarkan siap menunggu hingga 2027 untuk membuka peluang merekrut pemain asal Norwegia itu dari Manchester City.
Haaland disebut memiliki keinginan untuk suatu saat bermain di LaLiga, tetapi kepindahannya ke Barcelona tidak akan mudah karena masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2034.
Mantan pemain Real Madrid, Steve McManaman, menilai Barcelona harus mempertimbangkan kemampuan finansial klub sebelum menjalankan rencana besar tersebut.
Haaland juga memiliki catatan impresif bersama Manchester City dengan mencetak 162 gol dalam 200 penampilan sehingga biaya untuk merekrutnya diperkirakan sangat besar.
Sambil mempersiapkan rencana jangka panjang tersebut, Barcelona masih mengandalkan kombinasi pemain seperti Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, dan Anthony Gordon untuk mengisi lini serang.
Hansi Flick menunjukkan fleksibilitas taktis dengan menempatkan Adeyemi sebagai penyerang tengah ketika Barcelona menang 5-0 atas Elche pada pertandingan pembuka liga.
Barcelona kini dapat mempertahankan produktivitas lini depan sembari menunggu kesempatan yang tepat untuk mengejar Haaland pada masa mendatang.
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Jawa Pos
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