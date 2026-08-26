Savinho Resmi Bergabung dengan Tottenham Hotspur dengan Nilai Transfer Mencapai Rp 1,9 Triliun

JawaPos.com – Tottenham Hotspur resmi merekrut pemain sayap asal Brasil, Savinho, dari Manchester City dengan nilai transfer mencapai EUR 100 juta atau sekitar Rp1,9 triliun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Kesepakatan tersebut terdiri atas biaya transfer tetap sebesar EUR 87 juta atau sekitar Rp1,65 triliun dan bonus tambahan senilai EUR 13 juta atau sekitar Rp247 miliar.

Pemain berusia 22 tahun itu diharapkan dapat menjadi bagian penting dari upaya Tottenham membangun kembali skuad menjelang musim 2026/27.

Kepindahan ke Tottenham menjadi kesempatan bagi Savinho untuk menghidupkan kembali kariernya setelah dua musim yang kurang memuaskan bersama Manchester City.

Selama memperkuat klub tersebut, Savinho mencatatkan 53 penampilan dengan torehan dua gol dan 11 assist setelah sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan ketika menjalani masa peminjaman di Girona.

Tottenham berharap pemain tim nasional Brasil itu dapat kembali menemukan performa terbaik sekaligus meningkatkan daya serang klub pada musim mendatang.

Transfer Savinho juga menjadi keuntungan finansial besar bagi Manchester City karena klub tersebut sebelumnya mengeluarkan sekitar EUR 40 juta atau sekitar Rp760 miliar untuk merekrutnya dari Troyes.

Nilai penjualan sebesar EUR 87 juta atau sekitar Rp1,65 triliun dalam biaya tetap menjadikan kepindahan Savinho sebagai salah satu penjualan terbesar dalam sejarah Manchester City.