Savinho Resmi Gabung Tottenham, Biaya Transfernya Tembus £85 Juta

JawaPos.com - Tottenham akhirnya mendapatkan pemain yang sudah mereka incar selama lebih dari setahun. Savinho resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Spurs dalam transfer yang nilainya cukup mengejutkan.

Melansir Breaking News, Tottenham mengeluarkan £75 juta di muka, dengan tambahan £10 juta dalam bentuk bonus, sehingga total kesepakatan bisa mencapai £85 juta.

Transfer tersebut membuat belanja Tottenham pada musim panas ini menembus angka £300 juta.

Savinho Akhirnya Berlabuh di London

Tottenham sebenarnya sudah mencoba mendatangkan Savinho pada awal musim lalu. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan sang pemain akhirnya tetap berada di Manchester City.

Musimnya di Etihad Stadium tidak berjalan sesuai harapan. Savinho kesulitan mendapatkan tempat reguler di tim utama dan hanya mencetak dua gol di Premier League.

Kini, pemain berusia 22 tahun itu mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali kariernya di bawah Roberto De Zerbi.