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Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Remaja Termahal di Liga Inggris! Ayyoub Bouaddi Diboyong Manchester City Seharga Rp 1,9 Triliun

Gelandang muda asal Maroko Ayyoub Bouaddi resmi gabung Manchester City dari Lille pada Rabu (26/8/2026). (ManCity.com) - Image

Gelandang muda asal Maroko Ayyoub Bouaddi resmi gabung Manchester City dari Lille pada Rabu (26/8/2026). (ManCity.com)

JawaPos.com - Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda asal Maroko, Ayyoub Bouaddi dari klub Prancis dengan nilai transfer yang sangat fantastis, yakni 100 juta euro atau sekitar Rp1,9 triliun.

"Manchester City telah merampungkan perekrutan gelandang timnas Maroko Ayyoub Bouaddi," demikian pernyataan klub Inggris melalui situs resmi pada Rabu.

Manchester City mengungkapkan bahwa sang pemain telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang membuatnya bermain di Etihad Stadium hingga 2031.

Sedangkan, Lille mengumumkan pada Rabu bahwa Bouaddi pindah ke Manchester City dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro atau sekitar Rp1,9 triliun.

Nilai transfer Bouaddi melampaui rekor sebelumnya yang dipegang bek Manchester United, Leny Yoro. Yoro juga didatangkan dari Lille pada 2024 dengan biaya transfer 58,9 juta pound sterling.

Manchester City merekrut Bouaddi untuk memperkuat lini tengah setelah melepas sejumlah pemain.

Rodri, kapten timnas Spanyol saat menjuarai Piala Dunia, dijual ke Barcelona, sementara Tijjani Reijnders pindah ke Al-Qadsiah. Nico Gonzalez juga dikabarkan berpeluang meninggalkan Etihad Stadium dan gabung Newcastle United.

Bouaddi datang ke Manchester City setelah tampil impresif bersama Maroko di Piala Dunia 2026. Ia menjadi salah satu pemain menonjol dalam perjalanan Maroko hingga perempat final sebelum disingkirkan Prancis.

Di level klub, Bouaddi telah mencatatkan 96 penampilan bersama Lille setelah menembus tim utama ketika baru berusia 16 tahun.

Editor: Banu Adikara
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