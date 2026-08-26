Remaja Termahal di Liga Inggris! Ayyoub Bouaddi Diboyong Manchester City Seharga Rp 1,9 Triliun

Gelandang muda asal Maroko Ayyoub Bouaddi resmi gabung Manchester City dari Lille pada Rabu (26/8/2026). (ManCity.com)
JawaPos.com - Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda asal Maroko, Ayyoub Bouaddi dari klub Prancis dengan nilai transfer yang sangat fantastis, yakni 100 juta euro atau sekitar Rp1,9 triliun.
"Manchester City telah merampungkan perekrutan gelandang timnas Maroko Ayyoub Bouaddi," demikian pernyataan klub Inggris melalui situs resmi pada Rabu.
Manchester City mengungkapkan bahwa sang pemain telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang membuatnya bermain di Etihad Stadium hingga 2031.
Sedangkan, Lille mengumumkan pada Rabu bahwa Bouaddi pindah ke Manchester City dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro atau sekitar Rp1,9 triliun.
Nilai transfer Bouaddi melampaui rekor sebelumnya yang dipegang bek Manchester United, Leny Yoro. Yoro juga didatangkan dari Lille pada 2024 dengan biaya transfer 58,9 juta pound sterling.
Manchester City merekrut Bouaddi untuk memperkuat lini tengah setelah melepas sejumlah pemain.
Rodri, kapten timnas Spanyol saat menjuarai Piala Dunia, dijual ke Barcelona, sementara Tijjani Reijnders pindah ke Al-Qadsiah. Nico Gonzalez juga dikabarkan berpeluang meninggalkan Etihad Stadium dan gabung Newcastle United.
Bouaddi datang ke Manchester City setelah tampil impresif bersama Maroko di Piala Dunia 2026. Ia menjadi salah satu pemain menonjol dalam perjalanan Maroko hingga perempat final sebelum disingkirkan Prancis.
Di level klub, Bouaddi telah mencatatkan 96 penampilan bersama Lille setelah menembus tim utama ketika baru berusia 16 tahun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti