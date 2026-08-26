Mantan Bintang Liga Primer Sebut Julian Alvarez “Idiot” karena Saga Transfernya

JawaPos.com - Saga transfer Julian Alvarez ke Barcelona semakin panas. Setelah mendapat penolakan keras dari Atletico Madrid dan cemoohan pendukungnya sendiri, penyerang asal Argentina itu kini mendapat kritik tajam dari mantan bintang Premier League, Christophe Dugarry.

Dugarry bahkan menyebut Alvarez dan orang-orang di sekitarnya sebagai “orang bodoh” karena cara mereka menangani keinginan sang pemain untuk meninggalkan Atletico.

Alvarez secara terbuka mengungkapkan keinginannya bergabung dengan Barcelona saat Piala Dunia. Namun, Atletico langsung menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual pemain berusia 26 tahun tersebut.

Situasi kemudian semakin buruk ketika Alvarez dicemooh oleh pendukung Atletico dalam pertandingan melawan Villarreal yang berakhir 2-2.

Dugarry Kritik Cara Alvarez Meminta Pergi

Melansir Metro Sport, Dugarry menilai Alvarez melakukan kesalahan besar dengan mengungkapkan keinginannya meninggalkan Atletico secara terbuka.

“Pemain dan rombongannya adalah orang-orang bodoh. Bagaimana bisa dia menyatakan 'Saya ingin meninggalkan klub'? Apakah dia bodoh, atau bagaimana?”