Joan Laporta Masih Berharap Julián Álvarez Bisa Gabung Barcelona

JawaPos.com - Saga transfer Julián Álvarez belum juga menemukan titik terang. Justru, drama perebutan striker Argentina itu semakin panas setelah Presiden Barcelona Joan Laporta secara terbuka menegaskan bahwa klubnya masih sangat menginginkan sang pemain.

Barcelona sejak akhir musim lalu menjadikan Álvarez sebagai target utama untuk menjadi penerus Robert Lewandowski. Masalahnya, Atlético Madrid sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membuka pintu negosiasi.

Kini, dengan hanya enam hari tersisa sebelum bursa transfer musim panas ditutup, situasinya semakin menarik.

Laporta Masih Kejar Álvarez

Barcelona sebelumnya sudah mengajukan tawaran untuk Álvarez, tetapi langsung ditolak Atlético. Meski begitu, Blaugrana belum menyerah dan juga belum benar-benar mengalihkan perhatian kepada striker alternatif.

Melansir Sports Illustrated, Laporta bahkan memilih berbicara secara terbuka mengenai situasi tersebut.

“Sejujurnya, kami sangat tertarik pada pemain [Alvarez].”