Prediksi Real Madrid vs Real Sociedad: Ujian Pertama José Mourinho di Bernabéu

JawaPos.com - Santiago Bernabéu akhirnya kembali menjadi panggung bagi Real Madrid. Pada Rabu, 26 Agustus 2026, Los Blancos akan memainkan pertandingan kandang pertama mereka di musim 2026/27 dengan menjamu Real Sociedad dalam laga pekan pertama yang sempat ditunda.

Ini juga menjadi kesempatan pertama bagi José Mourinho untuk memimpin Madrid di hadapan publik Bernabéu pada musim barunya.

Mourinho mengawali kampanye La Liga dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Espanyol. Carlos Espí menjadi penyelamat melalui gol spektakuler pada menit ke-90 setelah Madrid sempat dibuat kesulitan.

Kini, tantangannya adalah menunjukkan bahwa kemenangan tersebut bukan sekadar keberuntungan.

Madrid Datang dengan Momentum Positif

Real Madrid sedang berada dalam periode yang cukup meyakinkan. Mereka telah memenangkan empat pertandingan beruntun di semua kompetisi dan tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir.

Rekor menghadapi Real Sociedad juga sangat mendukung tuan rumah. Madrid memenangkan tiga pertemuan terakhir dan tidak terkalahkan dalam delapan pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir di Bernabéu bahkan berakhir dengan kemenangan telak 4-1 untuk Madrid.