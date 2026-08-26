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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.46 WIB

Lima Poin Penting dari Kemenangan Ipswich atas Leicester City

Ipswich Town. (ig @ipswichtown) - Image

Ipswich Town. (ig @ipswichtown)

JawaPos.com - Ipswich Town melangkah ke babak berikutnya Carabao Cup setelah mengalahkan Leicester City 3-1 di Portman Road. Kemenangan ini tidak hanya memperlihatkan kualitas individu Marcelino Núñez, tetapi juga memberikan gambaran positif mengenai kedalaman skuad asuhan Gary O'Neil.

Melansir Vital Football, berikut lima poin penting dari kemenangan tersebut.

1. Marcelino Núñez tampil luar biasa

Malam di Portman Road menjadi milik Marcelino Núñez. Gelandang asal Chile itu mencetak dua gol, termasuk satu gol spektakuler dari dalam lingkaran tengah yang menjadi penutup sempurna kemenangan Ipswich.

Gol pertamanya pada menit ke-71 mengembalikan keunggulan Town setelah Leicester sempat menyamakan kedudukan. Sepanjang pertandingan, Núñez juga menunjukkan ketenangan dalam mengontrol permainan.

Kepercayaan O'Neil kepadanya pun terbayar lunas. Núñez menjadi salah satu dari hanya dua pemain, bersama kapten Dara O'Shea, yang tetap tampil setelah sebelumnya bermain dalam kemenangan atas Sunderland.

2. Sindre Walle-Egeli terus mencuri perhatian

Sindre Walle-Egeli kembali menunjukkan mengapa dirinya menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian di skuad Ipswich.

Editor: Novia Tri Astuti
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