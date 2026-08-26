Lima Poin Penting dari Kemenangan Ipswich atas Leicester City

Ipswich Town. (ig @ipswichtown)
JawaPos.com - Ipswich Town melangkah ke babak berikutnya Carabao Cup setelah mengalahkan Leicester City 3-1 di Portman Road. Kemenangan ini tidak hanya memperlihatkan kualitas individu Marcelino Núñez, tetapi juga memberikan gambaran positif mengenai kedalaman skuad asuhan Gary O'Neil.
Melansir Vital Football, berikut lima poin penting dari kemenangan tersebut.
1. Marcelino Núñez tampil luar biasa
Malam di Portman Road menjadi milik Marcelino Núñez. Gelandang asal Chile itu mencetak dua gol, termasuk satu gol spektakuler dari dalam lingkaran tengah yang menjadi penutup sempurna kemenangan Ipswich.
Gol pertamanya pada menit ke-71 mengembalikan keunggulan Town setelah Leicester sempat menyamakan kedudukan. Sepanjang pertandingan, Núñez juga menunjukkan ketenangan dalam mengontrol permainan.
Kepercayaan O'Neil kepadanya pun terbayar lunas. Núñez menjadi salah satu dari hanya dua pemain, bersama kapten Dara O'Shea, yang tetap tampil setelah sebelumnya bermain dalam kemenangan atas Sunderland.
2. Sindre Walle-Egeli terus mencuri perhatian
Sindre Walle-Egeli kembali menunjukkan mengapa dirinya menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian di skuad Ipswich.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti