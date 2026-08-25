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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.08 WIB

Maresca Ungkap Alasan Mainkan Marc Guéhi di Tengah, Manchester City Butuh Solusi Berbeda

Enzo Maresca. (ig @mancity) - Image

Enzo Maresca. (ig @mancity)

JawaPos.com - Enzo Maresca menemukan solusi tak biasa ketika Manchester City menghadapi krisis di lini tengah. Marc Guéhi, yang lebih dikenal sebagai bek tengah, dimainkan di posisi gelandang saat City menjamu Bournemouth pada Minggu.

Keputusan tersebut awalnya terlihat berisiko. Namun, Guéhi justru menjadi salah satu pemain penting dalam comeback City yang berakhir dengan kemenangan 2-1 di Stadion Etihad.

Bournemouth sempat unggul lebih dulu melalui James Tavernier. City kemudian bangkit di babak kedua dan mencetak dua gol lewat Guéhi serta Josko Gvardiol untuk mengamankan tiga poin.

Guéhi Bisa Jadi Solusi Baru City

Melansir ESPN, Maresca mengatakan keputusan memainkan Guéhi di lini tengah merupakan bagian dari upayanya mencari alternatif setelah City kehilangan sejumlah gelandang penting.

Rodri dan Tijjani Reijnders telah meninggalkan klub pada pekan tersebut, membuat pilihan Maresca di area tengah semakin terbatas.

"Ini adalah sebuah solusi," kata Maresca. "Saya tidak tahu apakah ini bisa diterapkan untuk pertandingan selanjutnya, tetapi ini adalah sebuah solusi. Kita membutuhkan solusi yang berbeda."

Maresca bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan Guéhi di posisi tersebut lagi.

Editor: Novia Tri Astuti
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