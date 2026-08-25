Manchester City Capai Kesepakatan untuk Datangkan Allan Elias dari Palmeiras

JawaPos.com - Manchester City bergerak cepat di pekan terakhir bursa transfer. Klub asal Manchester tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Palmeiras untuk merekrut winger Brasil, Allan Elias.

Melansir ESPN, pemain berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan City dengan biaya awal €37,5 juta (£32 juta). Nilai transfer tersebut masih bisa bertambah €2,5 juta dalam bentuk bonus.

Kedatangan Allan menjadi bagian dari perubahan besar di skuad City menjelang penutupan bursa transfer. Sang pemain diproyeksikan mengisi posisi yang ditinggalkan Savinho, yang semakin dekat dengan kepindahan ke Tottenham.

Allan Diproyeksikan Gantikan Savinho

Allan tampil mengesankan bersama Palmeiras dan kini mendapat kesempatan untuk melanjutkan kariernya di Premier League.

Kepindahannya ke Manchester juga terjadi ketika City sedang mengalami perubahan di lini serang. Savinho hampir menyelesaikan transfer ke Tottenham, sementara Omar Marmoush juga berpotensi mengikuti jejak pemain Brasil tersebut menuju London.

Dengan situasi tersebut, Allan dipandang sebagai tambahan penting untuk memberikan opsi baru di sektor sayap.