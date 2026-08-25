Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Manchester City Capai Kesepakatan untuk Datangkan Allan Elias dari Palmeiras

Allan Elias.(ig @allanelias04) - Image

Allan Elias.(ig @allanelias04)

JawaPos.com - Manchester City bergerak cepat di pekan terakhir bursa transfer. Klub asal Manchester tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Palmeiras untuk merekrut winger Brasil, Allan Elias.

Melansir ESPN, pemain berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan City dengan biaya awal €37,5 juta (£32 juta). Nilai transfer tersebut masih bisa bertambah €2,5 juta dalam bentuk bonus.

Kedatangan Allan menjadi bagian dari perubahan besar di skuad City menjelang penutupan bursa transfer. Sang pemain diproyeksikan mengisi posisi yang ditinggalkan Savinho, yang semakin dekat dengan kepindahan ke Tottenham.

Allan Diproyeksikan Gantikan Savinho

Allan tampil mengesankan bersama Palmeiras dan kini mendapat kesempatan untuk melanjutkan kariernya di Premier League.

Kepindahannya ke Manchester juga terjadi ketika City sedang mengalami perubahan di lini serang. Savinho hampir menyelesaikan transfer ke Tottenham, sementara Omar Marmoush juga berpotensi mengikuti jejak pemain Brasil tersebut menuju London.

Dengan situasi tersebut, Allan dipandang sebagai tambahan penting untuk memberikan opsi baru di sektor sayap.

City tidak berhenti pada Allan. Klub juga berusaha menyelesaikan perekrutan gelandang Ayyoub Bouaddi dari Lille pada pekan ini.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Barcelona Siapkan Rencana Rahasia untuk Mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City pada 2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Siapkan Rencana Rahasia untuk Mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City pada 2027

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.52 WIB

Remaja Termahal di Liga Inggris! Ayyoub Bouaddi Diboyong Manchester City Seharga Rp 1,9 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Remaja Termahal di Liga Inggris! Ayyoub Bouaddi Diboyong Manchester City Seharga Rp 1,9 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Jack Grealish Ikuti Jejak David Beckham, Bintang Manchester City Ini Gemar tanam Sayuran di Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Jack Grealish Ikuti Jejak David Beckham, Bintang Manchester City Ini Gemar tanam Sayuran di Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19.39 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore