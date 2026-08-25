Tottenham Hotspur Datangkan Savinho dari Manchester City dengan Transfer Senilai Rp 1,87 Triliun

Savinho (Bein Sports)
JawaPos.com – Tottenham Hotspur mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap Brasil Savinho dari Manchester City dengan nilai transfer yang dapat mencapai EUR 85 juta atau sekitar Rp1,87 triliun.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (24/8), Spurs akan membayar EUR 75 juta atau sekitar Rp1,65 triliun sebagai biaya awal dan tambahan EUR 10 juta atau sekitar Rp220 miliar dalam bentuk bonus berdasarkan performa pemain.
Transfer tersebut akan menjadi penjualan termahal dalam sejarah Manchester City dan menjadi bagian dari rencana besar pelatih Tottenham Roberto De Zerbi untuk membangun kembali lini serang tim.
Savinho, 22 tahun, bergabung dengan Manchester City pada 2024 setelah sebelumnya memperkuat Troyes, PSV Eindhoven, dan Girona melalui skema kepemilikan City Football Group.
Selama membela Manchester City, ia mencatatkan 53 penampilan dengan torehan dua gol dan 12 assist, tetapi tidak masuk skuad saat menghadapi Arsenal pada Community Shield pada 16 Agustus.
Savinho kini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Tottenham setelah kedua pihak menyepakati persyaratan pribadi.
Selain Savinho, De Zerbi juga mengincar penyerang Manchester City asal Mesir, Omar Marmoush, sebagai bagian dari rencana membentuk lini serang baru Tottenham.
Marmoush disebut terbuka terhadap kepindahan karena ingin mendapatkan peran yang lebih sentral setelah berada di belakang Erling Haaland dalam pilihan penyerang Manchester City.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti