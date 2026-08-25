Tottenham Hotspur Datangkan Savinho dari Manchester City dengan Transfer Senilai Rp 1,87 Triliun

JawaPos.com – Tottenham Hotspur mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap Brasil Savinho dari Manchester City dengan nilai transfer yang dapat mencapai EUR 85 juta atau sekitar Rp1,87 triliun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (24/8), Spurs akan membayar EUR 75 juta atau sekitar Rp1,65 triliun sebagai biaya awal dan tambahan EUR 10 juta atau sekitar Rp220 miliar dalam bentuk bonus berdasarkan performa pemain.

Transfer tersebut akan menjadi penjualan termahal dalam sejarah Manchester City dan menjadi bagian dari rencana besar pelatih Tottenham Roberto De Zerbi untuk membangun kembali lini serang tim.

Savinho, 22 tahun, bergabung dengan Manchester City pada 2024 setelah sebelumnya memperkuat Troyes, PSV Eindhoven, dan Girona melalui skema kepemilikan City Football Group.

Selama membela Manchester City, ia mencatatkan 53 penampilan dengan torehan dua gol dan 12 assist, tetapi tidak masuk skuad saat menghadapi Arsenal pada Community Shield pada 16 Agustus.

Savinho kini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Tottenham setelah kedua pihak menyepakati persyaratan pribadi.

Selain Savinho, De Zerbi juga mengincar penyerang Manchester City asal Mesir, Omar Marmoush, sebagai bagian dari rencana membentuk lini serang baru Tottenham.