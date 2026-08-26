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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 26 Agustus 2026 | 19.25 WIB

Chelsea Raup Untung Besar, Liam Delap Dijual ke Nottingham Forest Rp 1 Triliun

Striker Chelsea Liam Delap. (Alex Grimm/AFP) - Image

Striker Chelsea Liam Delap. (Alex Grimm/AFP)

JawaPos.com - Chelsea mendapatkan keuntungan besar dari keputusan melepas Liam Delap ke Nottingham Forest.

Penyerang asal Inggris itu segera meninggalkan Stamford Bridge setelah kedua klub mencapai kesepakatan transfer dengan nilai mencapai 50 juta poundsterling atau sekitar Rp 1 triliun.

Kesepakatan tersebut membuat Chelsea berpeluang mengantongi keuntungan minimal 15 juta poundsterling.

Sebelumnya, The Blues mendatangkan Delap dari Ipswich Town dengan biaya sekitar 30 juta poundsterling pada musim panas lalu.

Nottingham Forest disebut membayar 45 juta poundsterling di muka untuk mendapatkan Delap.

Nilai transfer itu masih bisa bertambah 5 juta poundsterling melalui sejumlah bonus yang tercantum dalam kesepakatan.

Jika seluruh klausul terpenuhi, transfer tersebut akan menjadi pembelian termahal dalam sejarah Nottingham Forest.

Rekor sebelumnya dipegang Omari Hutchinson yang didatangkan dari Ipswich dengan nilai 37,5 juta poundsterling pada musim panas tahun lalu.

Kepindahan Delap cukup mengejutkan jika melihat statusnya ketika pertama kali tiba di Chelsea. Dia diharapkan menjadi salah satu pilihan utama di lini depan setelah tampil menjanjikan bersama Ipswich.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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