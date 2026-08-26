Rodri dan Ayyoub Bouaddi Baru Bisa Debut Bulan Depan, Barcelona Buka Suara

Rodri dan Ayyoub Bouaddi belum menjalani debut bersama klub barunya. Keduanya diperkirakan tampil pada awal September mendatang. (Bein Sports)
JawaPos.com - Setelah pindah dari Manchester City ke FC Barcelona pada 18 Agustus lalu, Rodri belum juga menjalani laga debut bersama klub barunya. Begitu pula dengan calon penggantinya di City, Ayyoub Bouaddi.
City dan Lille OSC disebut telah mencapai kesepakatan prinsip untuk transfer Bouaddi. Gelandang 18 tahun timnas Maroko itu dibanderol hingga EUR 100 juta (Rp 2,06 triliun). Kesepakatan tersebut diperkirakan bisa difinalisasi pekan ini.
Meski begitu, Bouaddi dan Rodri baru diproyeksikan menjalani debut bulan depan. Bouaddi berpeluang tampil saat City menghadapi Coventry City pada matchweek kedua Premier League di Stadion Etihad, Manchester, 5 September. Sementara itu, Barcelona dijadwalkan menghadapi Rayo Vallecano dalam laga tandang LALIGA pada 1 September.
Entrenador Barcelona Hansi Flick mengatakan debut Rodri tidak perlu dipaksakan. Terlebih, Pemain Terbaik Piala Dunia 2026 itu baru menjalani latihan perdana bersama skuad Barcelona di Ciutat Esportiva Joan Gamper kemarin (24/8).
”Dia sangat fokus (dalam sesi latihan perdana, Red) dan punya kepribadian yang luar biasa. Waktunya (debut) akan segera datang,” tutur Hansi.
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Jawa Pos
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