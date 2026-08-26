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Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.54 WIB

Barcelona Menang, Selebrasi Spiderman Raphinha Ternyata Bukan untuk Julian Alvarez

Raphinha melakukan selebrasi Spiderman setelah mencetak gol ke gawang Elche. Kapten Barcelona itu menegaskan selebrasi tersebut untuk putranya. (Dok. Barcelona) - Image

Raphinha melakukan selebrasi Spiderman setelah mencetak gol ke gawang Elche. Kapten Barcelona itu menegaskan selebrasi tersebut untuk putranya. (Dok. Barcelona)

JawaPos.com - Sesaat setelah menjebol gawang Elche CF kemarin (24/8), Raphinha melakukan selebrasi yang memancing perhatian. Kapten sekaligus wide attacker FC Barcelona itu bergaya layaknya tokoh superhero Spider-Man.

Selebrasi tersebut langsung dikaitkan dengan striker Atletico Madrid Julian Alvarez. Maklum, penyerang asal Argentina itu tengah dikaitkan dengan rumor kepindahan ke Barcelona dan memiliki julukan La Arana alias Si Laba-laba.

Namun, Raphinha membantah selebrasi tersebut berkaitan dengan Alvarez. Dia mengatakan gaya Spider-Man itu merupakan permintaan putranya.

”Itu untuk anakku. Dia yang memintaku melakukan selebrasi itu. Saat ini dia berada pada usia ketika dia sangat menyukai Spider-Man dan dia memintaku melakukan gerakan itu jika aku mencetak gol,” tutur Raphinha seperti dilansir dari Barca Universal. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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