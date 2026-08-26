Barcelona Menang, Selebrasi Spiderman Raphinha Ternyata Bukan untuk Julian Alvarez

JawaPos.com - Sesaat setelah menjebol gawang Elche CF kemarin (24/8), Raphinha melakukan selebrasi yang memancing perhatian. Kapten sekaligus wide attacker FC Barcelona itu bergaya layaknya tokoh superhero Spider-Man.

Selebrasi tersebut langsung dikaitkan dengan striker Atletico Madrid Julian Alvarez. Maklum, penyerang asal Argentina itu tengah dikaitkan dengan rumor kepindahan ke Barcelona dan memiliki julukan La Arana alias Si Laba-laba.

Namun, Raphinha membantah selebrasi tersebut berkaitan dengan Alvarez. Dia mengatakan gaya Spider-Man itu merupakan permintaan putranya.

”Itu untuk anakku. Dia yang memintaku melakukan selebrasi itu. Saat ini dia berada pada usia ketika dia sangat menyukai Spider-Man dan dia memintaku melakukan gerakan itu jika aku mencetak gol,” tutur Raphinha seperti dilansir dari Barca Universal.