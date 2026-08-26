Barcelona Menang, Selebrasi Spiderman Raphinha Ternyata Bukan untuk Julian Alvarez

Raphinha melakukan selebrasi Spiderman setelah mencetak gol ke gawang Elche. Kapten Barcelona itu menegaskan selebrasi tersebut untuk putranya. (Dok. Barcelona)
JawaPos.com - Sesaat setelah menjebol gawang Elche CF kemarin (24/8), Raphinha melakukan selebrasi yang memancing perhatian. Kapten sekaligus wide attacker FC Barcelona itu bergaya layaknya tokoh superhero Spider-Man.
Selebrasi tersebut langsung dikaitkan dengan striker Atletico Madrid Julian Alvarez. Maklum, penyerang asal Argentina itu tengah dikaitkan dengan rumor kepindahan ke Barcelona dan memiliki julukan La Arana alias Si Laba-laba.
Namun, Raphinha membantah selebrasi tersebut berkaitan dengan Alvarez. Dia mengatakan gaya Spider-Man itu merupakan permintaan putranya.
”Itu untuk anakku. Dia yang memintaku melakukan selebrasi itu. Saat ini dia berada pada usia ketika dia sangat menyukai Spider-Man dan dia memintaku melakukan gerakan itu jika aku mencetak gol,” tutur Raphinha seperti dilansir dari Barca Universal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti