Ruben Dias Bantah Selingkuh, Tegaskan Tak Ada Pengkhianatan saat Putus dengan Maya Jama

Ruben Dias membantah berselingkuh sebagai penyebab putus dengan Maya Jama. Bek Manchester City itu menegaskan tak ada pengkhianatan dalam hubungan mereka. (Dok. Man City)
JawaPos.com - Kisah asmara kapten sekaligus bek tengah Manchester City Ruben Dias kembali menjadi sorotan. Setelah mengakhiri hubungan selama 18 bulan dengan presenter Love Island Maya Jama pada akhir April lalu, Ruben kini dekat dengan model sekaligus influencer asal Jerman, Valentina Best atau lebih dikenal sebagai Vally Best.
Vally sempat masuk dalam pusaran kabar perpisahan Ruben dan Maya setelah mengunggah video yang diduga berlokasi di sebuah mansion senilai GBP 4 juta (Rp 96,5 miliar) di Alderley Edge, Cheshire. Mansion tersebut sebelumnya ditempati Ruben dan Maya.
Fans mengenali lokasi tersebut dari dekorasi kamar yang mirip dengan foto-foto lama Maya, serta detail jalan dan lingkungan di Alderley Edge.
Dikutip dari The Sun, Ruben dengan tegas membantah tuduhan perselingkuhan melalui pernyataan di Instagram. Bek timnas Portugal itu mengatakan hubungannya dengan Vally dibangun atas dasar saling menghormati.
”Tidak ada garis yang dilanggar. Tidak selalu satu pihak harus mengkhianati yang lain agar sebuah hubungan berakhir,” tulis Ruben.
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Jawa Pos
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