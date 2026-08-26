Bruno Fernandes Raih PFA Player of the Year 2026, Jadi Pemain MU Pertama dalam 16 Tahun

Kapten Manchester United Bruno Fernandes dinobatkan sebagai PFA Players’ Player of the Year 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Bruno Fernandes kembali mendapatkan penghargaan bergengsi setelah dinobatkan sebagai PFA Players’ Player of the Year 2026.
Kapten Manchester United Bruno Fernandes menjadi pemain terbaik Premier League musim 2025/2026 berdasar pilihan para pemain yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Penghargaan itu menjadi pelengkap atas musim individu yang sangat baik bagi Bruno Fernandes.
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Sebelumnya, gelandang asal Portugal tersebut juga berhasil mendapatkan penghargaan Premier League Player of the Year dan Football Writers’ Association (FWA) Footballer of the Year.
Fernandes berhasil mengungguli sejumlah pemain top dalam perebutan penghargaan PFA.
Dua nama yang menjadi pesaingnya adalah gelandang Arsenal Declan Rice dan penyerang Manchester City Erling Haaland.
Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa, Fernandes menjadi pemain Manchester United pertama sejak Wayne Rooney pada 2010 yang memenangkan penghargaan tersebut.
Capaian itu juga menjadi bukti bahwa performa Fernandes tetap mendapat pengakuan meski Manchester United tidak berhasil meraih trofi pada musim 2025/2026.
Salah satu kontribusi terbesar Fernandes terlihat dari kemampuannya menciptakan peluang.
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Jawa Pos
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