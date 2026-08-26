Prediksi Skor Real Madrid vs Real Sociedad: Los Blancos Diprediksi Menang Lagi di Bernabeu!

Kylian Mbappe dan Real Madrid diprediksi kembali meraih kemenangan saat menjamu Real Sociedad di Santiago Bernabeu. (Real Madrid)
JawaPos.com - Real Madrid diprediksi kembali meraih kemenangan saat menjamu Real Sociedad pada laga Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB.
Los Blancos datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Espanyol, sedangkan Real Sociedad baru menelan kekalahan 0-1 dari Real Betis sehingga tuan rumah lebih diunggulkan.
Real Madrid memiliki peluang besar menjaga start sempurna di Liga Spanyol 2026/2027 karena kualitas skuad dan keuntungan bermain di Santiago Bernabeu.
Baca Juga:Prediksi Vietnam vs Thailand: Golden Star Warriors Selangkah Lagi Back-to-Back Juara Piala AFF 2026
Pasukan Jose Mourinho juga baru saja mengamankan tiga poin dari Espanyol melalui gol Carlos Espi pada menit ke-90.
Kemenangan tersebut memperlihatkan karakter Real Madrid yang mampu bertahan hingga pertandingan berakhir untuk mendapatkan hasil maksimal.
Carlos Espi bahkan mencetak gol spektakuler dalam debutnya pada usia 21 tahun, sekaligus memastikan Real Madrid mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-1.
Baca Juga:Ngeri! 5 Pemain Termahal di Super League 2026/2027: Persib Bandung dan Persija Jakarta Saling Sikut
Laga melawan Real Sociedad sendiri merupakan pertandingan pekan pertama yang sempat ditunda karena sejumlah pemain Real Madrid masih tampil pada fase akhir Piala Dunia 2026.
Kini, kesempatan bermain di kandang datang pada saat Real Madrid sedang membutuhkan konsistensi untuk bersaing dengan Barcelona.
Barcelona langsung memberikan tekanan setelah menghantam Elche 5-0 pada pertandingan pembuka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti