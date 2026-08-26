Prediksi Skor Real Madrid vs Real Sociedad: Los Blancos Diprediksi Menang Lagi di Bernabeu!

JawaPos.com - Real Madrid diprediksi kembali meraih kemenangan saat menjamu Real Sociedad pada laga Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB.

Los Blancos datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Espanyol, sedangkan Real Sociedad baru menelan kekalahan 0-1 dari Real Betis sehingga tuan rumah lebih diunggulkan.

Mengapa Real Madrid Lebih Diunggulkan? Real Madrid memiliki peluang besar menjaga start sempurna di Liga Spanyol 2026/2027 karena kualitas skuad dan keuntungan bermain di Santiago Bernabeu.

Pasukan Jose Mourinho juga baru saja mengamankan tiga poin dari Espanyol melalui gol Carlos Espi pada menit ke-90.

Kemenangan tersebut memperlihatkan karakter Real Madrid yang mampu bertahan hingga pertandingan berakhir untuk mendapatkan hasil maksimal.

Carlos Espi bahkan mencetak gol spektakuler dalam debutnya pada usia 21 tahun, sekaligus memastikan Real Madrid mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-1.

Laga melawan Real Sociedad sendiri merupakan pertandingan pekan pertama yang sempat ditunda karena sejumlah pemain Real Madrid masih tampil pada fase akhir Piala Dunia 2026.

Kini, kesempatan bermain di kandang datang pada saat Real Madrid sedang membutuhkan konsistensi untuk bersaing dengan Barcelona.