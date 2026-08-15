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Sabtu, 15 Agustus 2026 | 15.25 WIB

Romelu Lukaku Gabung Fenerbahce, Serasa Pulang ke Kampung Halaman

Romelu Lukaku bergabung dengan Fenerbahce setelah meninggalkan Napoli. Turki punya ikatan emosional karena menjadi tempat tinggalnya saat kecil. (Dok. Fenerbahce) - Image

Romelu Lukaku bergabung dengan Fenerbahce setelah meninggalkan Napoli. Turki punya ikatan emosional karena menjadi tempat tinggalnya saat kecil. (Dok. Fenerbahce)

JawaPos.com - Bomber berkebangsaan Belgia Romelu Lukaku punya ikatan emosional dengan Turki.

Pilihan Lukaku bergabung dengan klub Super Lig Turki Fenerbahce pun dirasakannya seperti momen pulang ke kampung halaman.

”Setelah bertahun-tahun, aku pulang ke Turki, pulang ke tempat tinggalku saat masih kecil. Tempatku menemukan dunia profesional sejak balita bersama ayahku,” kata Lukaku dalam video perkenalan sebagai pemain baru Fener.

Big Rom –julukan Lukaku– pernah menetap di Turki. Persisnya saat ayahnya, Roger Lukaku, memperkuat Genclerbirligi pada musim 1996–1997. Ketika itu usia Lukaku masih tiga tahun. Bedanya, saat itu dia tinggal di Ankara.

Sekarang, dia akan tinggal di Istanbul yang berjarak 445 km dari Ankara.

”Aku tidak sabar ke sana (Ankara),” ucap Lukaku yang pindah dari SSC Napoli dengan nilai transfer EUR 6 juta (Rp 123,37 miliar). 

Editor: Hendra
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