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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.55 WIB

Susunan Pemain Fenerbahce vs Lyon di Play-off Liga Champions: Kartal dan Fonseca Ingin Menang

Pelatih Lyon Paulo Fonseca. (UEFA) - Image

Pelatih Lyon Paulo Fonseca. (UEFA)

JawaPos.com - Fenerbahce dan Olympique Lyon akan salin mengalahkan pada play off leg pertama Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Sukru Saracoglu Stadium, Rabu (19/8) pukul 02.00 WIB.

Ismail Kartal dan Paulo Fonseca Ingin Menang

Ismail Kartal sangat fokus untuk mempersiapkan Fenerbahce menghadapi Lyon. Ia juga telah melupakan kekalahan pertama dari Genclerbirligi di laga pembuka Liga Turki.

"Kami tidak terlalu memikirkan [kekalahan 2-1 kami di Gençlerbirliği akhir pekan lalu]. Saya percaya pada tim dan pemain saya. Kami fokus pada masa kini dan masa depan. Pertandingan itu sudah berlalu. Kami belum berhasil lolos ke Liga Champions selama 18 tahun, dan kami melihat ini sebagai peluang, bukan tekanan," kata Ismail Kartal saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Liga Champions, Selasa (18/8).

Pelatih asal Turki tersebut memberikan pujian kepada pelatih Lyon, Paulo Fonseca yang dianggapnya sebagai salah satu pelatih sukses di Eropa. Meskipun demikian, Ismail Kartal tetap ingin mengalahkannya di laga leg pertama.

"Kami menghormati Lyon. Mereka adalah tim yang bagus dan terorganisir dengan pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka [Paulo Fonseca] juga merupakan sosok sukses yang telah membuktikan dirinya di Eropa. Tetapi kami ingin mengamankan keunggulan di leg pertama di depan para penggemar kami sendiri. Kami harus berjuang bersama dari awal hingga akhir pertandingan," jelas Ismail Kartal.

Keinginan untuk menang juga diungkapkan Paulo Fonseca agar bisa menjalani laga leg kedua dengan nyaman. Ia menegaskan, bahwa Lyon akan bermain menyerang meski datang sebagai tim tamu.

"Kami tahu pertandingan kedua penting jika kami mendapatkan hasil yang baik di sini. Itulah mengapa pertandingan pertama sangat penting bagi kami. Kami tidak datang ke sini untuk bertahan sepanjang waktu, kami ingin memainkan permainan kami. Kami tahu bahwa kami bermain melawan tim hebat, akan sulit di sini tetapi kami harus berani memainkan permainan kami. Kami banyak berbicara, kami harus bertahan dengan baik tetapi kami tidak datang ke sini untuk bertahan selama 90 menit," ujar Paulo Fonseca.

Pelatih asal Portugal tersebut ingin melihat timnya tampil lebih kuat dan fokus selama pertandingan. Fonseca memastikan Lyon sedang dalam performa yang baik.

"Kami menjalani pramusim yang singkat tetapi kami lebih kuat hari ini daripada beberapa minggu terakhir. Saya berharap melihat Lyon yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih fokus, karena kami bekerja dengan sangat baik minggu ini. Tim benar-benar telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir dan mereka akan terus melakukannya, dengan semakin banyak solusi. Kami berada dalam momen yang baik, tim siap, termotivasi, dan kami ingin membuat sejarah," pungkas Paulo Fonseca.

Editor: Edi Yulianto
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