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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.18 WIB

Arsenal Siap Tebus Julián Álvarez, Tinggal Menunggu Lampu Hijau Sang Pemain

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com - Arsenal tampaknya benar-benar serius mengejar Julián Álvarez. The Gunners bahkan siap mengeluarkan dana di atas rekor transfer klub untuk membawa striker Atlético Madrid itu ke London pada pekan terakhir bursa transfer.

Namun, ada satu masalah besar: Álvarez harus terlebih dahulu membuka pintu untuk Arsenal.

Arsenal Sudah Siapkan Rencana

Arsenal disebut telah melakukan sebagian besar pekerjaan persiapan untuk transfer Álvarez. Direktur olahraga Andrea Berta menjadi salah satu figur penting dalam proses tersebut.

Berta tentu sangat mengenal situasi sang striker. Ia sebelumnya menjabat sebagai direktur olahraga Atlético Madrid dan ikut terlibat dalam kepindahan Álvarez dari Manchester City pada 2024. Karena itu, Arsenal berada dalam posisi yang cukup siap jika peluang transfer tiba-tiba terbuka.

Melansir ESPN, klub London Utara tersebut bahkan bersedia melewati rekor transfer mereka sendiri, yakni £105 juta yang dibayarkan kepada West Ham untuk Declan Rice pada 2023.

Atlético kabarnya dapat meminta hingga €150 juta jika mereka bersedia mengubah sikap dan membuka negosiasi.

Masalahnya Bukan Uang

Editor: Novia Tri Astuti
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