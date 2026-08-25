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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.10 WIB

Carragher Sebut Transfer Liverpool Musim Lalu Bisa Jadi yang Terburuk dalam Sejarah EPL

Jamie Carragher. (ig @23_carra) - Image

Jamie Carragher. (ig @23_carra)

JawaPos.com - Jamie Carragher melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan transfer Liverpool pada musim panas 2025. 

Mantan bek The Reds itu bahkan menyebut bursa transfer tersebut berpotensi menjadi "yang terburuk" dalam sejarah Premier League jika para pemain yang didatangkan gagal meningkatkan performa mereka.

Liverpool memasuki musim tersebut dengan modal luar biasa setelah memenangkan Premier League pada musim pertama Arne Slot. Namun, klub justru menghabiskan sekitar £450 juta untuk mendatangkan tujuh pemain, termasuk Alexander Isak dan Florian Wirtz.

Masalahnya, sebagian besar rekrutan tersebut gagal memberikan dampak sesuai ekspektasi.

£450 Juta yang Belum Terbayar

Liverpool mengeluarkan sekitar £125 juta untuk Isak, sementara biaya Wirtz bisa mencapai £116 juta. Hugo Ekitike menjadi satu-satunya rekrutan yang menurut Carragher mampu memberikan kontribusi positif secara konsisten.

Isak dan Wirtz bahkan kembali menjadi sorotan ketika Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Newcastle.

Melansir ESPN, Carragher menilai terlalu dini untuk memberikan keputusan final, tetapi perkembangan beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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