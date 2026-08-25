Meski Fulham Kalah, Álvaro Arbeloa Puas dengan Penampilan Tim: Kami Akan Bermain dengan Cara Ini

Alvaro Arbeloa. (ig @fulhamfc)
JawaPos.com - Kekalahan 2-3 dari Chelsea tidak membuat Álvaro Arbeloa kecewa sepenuhnya. Justru sebaliknya, manajer Fulham tersebut melihat sejumlah tanda positif dari penampilan timnya pada laga pembuka Liga Premier.
Pertandingan di Craven Cottage menjadi momen spesial bagi Arbeloa dan Xabi Alonso. Keduanya sama-sama pernah menjadi bagian dari Real Madrid dan kini menjalani debut sebagai manajer di Premier League.
Chelsea memang langsung mengejutkan Fulham. João Pedro mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 31 detik. Namun, tuan rumah tidak panik dan mampu merespons melalui Josh King.
Morgan Rogers dan Cole Palmer kemudian membawa Chelsea kembali menjauh sebelum Gonzalo García memperkecil ketertinggalan Fulham. Meski terus menekan hingga akhir pertandingan, Fulham gagal menemukan gol penyama kedudukan.
Arbeloa Suka Energi Fulham
Melansir ESPN, bagi Arbeloa, hasil akhir bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pada pertandingan tersebut. Ia justru senang melihat energi dan karakter yang ditunjukkan para pemainnya.
"Saya pikir kami terus berkembang dan itu akan membutuhkan waktu. Tapi ini pertandingan pertama musim ini dan saya telah menonton semua pertandingan di Liga Premier dan Anda bisa merasakan bahwa tidak ada yang siap," kata Arbeloa.
Ia melihat Fulham sudah menunjukkan identitas permainan yang ingin dibangunnya.
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Jawa Pos
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