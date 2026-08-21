Prediksi Skor Real Betis vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2026/2027: Misi Sakral Los Verdiblancos

Real Betis diprediksi meraih kemenangan tipis atas Real Sociedad pada laga pembuka La Liga 2026/2027 di Estadio de La Cartuja. Simak Pprediksi Real Betis vs Real Sociedad di La Liga 2026/2027. Betis diunggulkan menang 2-1 setelah tampil impresif di pramusim. (Dok. Real Betis)

JawaPos.com — Real Betis memburu kemenangan saat menghadapi Real Sociedad pada laga pembuka La Liga 2026/2027 di Estadio de La Cartuja, Sevilla, Sabtu (22/8/2026).

Duel ini menjadi pertandingan resmi pertama kedua tim setelah laga pembuka mereka ditunda. Real Betis membawa misi penting untuk menjaga momentum menuju musim yang padat.

Real Betis Punya Modal Kuat untuk Memulai Musim Real Betis menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menutup La Liga 2025/2026 di posisi kelima dengan koleksi 60 poin.

Pencapaian tersebut membawa Real Betis ke Liga Champions UEFA untuk kali kedua sepanjang sejarah klub sekaligus meningkatkan tuntutan untuk mengawali musim dengan hasil positif.

Tiket Liga Champions didapat setelah Spanyol memperoleh satu slot tambahan dari UEFA berkat koefisien liga yang kuat.

Situasi tersebut membuat skuad Manuel Pellegrini harus bersiap menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Kemenangan atas Real Sociedad bisa menjadi fondasi penting.

Performa pramusim Real Betis juga memberikan alasan untuk optimistis menjelang duel di Sevilla.

Mereka sempat mencatat kemenangan meyakinkan 3-1 atas Arsenal dan menghancurkan Lyon dengan skor 4-0 sebelum kalah tipis 0-1 dari Inter Milan pada pertandingan persahabatan terakhir.

Rangkaian hasil tersebut menunjukkan Real Betis memiliki kualitas untuk menghadapi lawan dengan karakter berbeda.

Kehadiran Antony dan Pablo Fornals di lini serang juga diprediksi menjadi salah satu senjata utama tuan rumah untuk membongkar pertahanan Real Sociedad.

Real Sociedad Datang dengan Tekanan Besar Real Sociedad mengakhiri musim 2025/2026 di peringkat ke-10 dengan 46 poin. Hasil tersebut kurang memuaskan bagi klub yang biasanya berusaha mengamankan tiket kompetisi Eropa.

Meski begitu, keberhasilan menjuarai Copa del Rey membuat musim mereka tetap berakhir manis dan memastikan tiket ke Liga Europa UEFA.