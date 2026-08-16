Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.49 WIB

John Stones Cetak Gol Debut, Inter Milan Tekuk Real Betis 1-0

John Stones mencetak gol pada debutnya bersama Inter Milan saat Nerazzurri menang 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim. (Dok. Antara) - Image

John Stones mencetak gol pada debutnya bersama Inter Milan saat Nerazzurri menang 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim. (Dok. Antara)

JawaPos.com - John Stones langsung mencuri perhatian pada debutnya bersama Inter Milan. Bek asal Inggris itu mencetak gol pada menit ke-82 untuk membawa Nerazzurri menang tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim di Stadion San Nicola, Bari, Minggu (16/8) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut menjadi hasil positif bagi Inter Milan dalam persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Stones pun mengawali petualangan barunya di Italia dengan kontribusi langsung berupa gol kemenangan.

Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Ange-Yoan Bonny setelah menerima umpan silang Nicolo Barella, tetapi sundulannya masih melambung di atas mistar gawang Real Betis.

Betis kemudian membalas lewat tembakan jarak jauh Pablo Fornals. Percobaan tersebut masih mampu diamankan kiper Inter, Josep Martinez.

Jual beli serangan terus terjadi hingga akhir babak pertama. Namun, buruknya penyelesaian akhir dari kedua tim membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Inter tampil lebih dominan. Bonny kembali mengancam pada menit ke-52 melalui tembakan keras dari dalam kotak penalti, tetapi kiper Betis, Yan Zhuravskyi, masih mampu menggagalkannya.

Empat menit berselang, Zhuravskyi kembali menggagalkan peluang Bonny. Penjaga gawang Betis itu mampu mengamankan tembakan jarak jauh penyerang asal Pantai Gading tersebut.

Inter kembali memperoleh peluang pada menit ke-59. Barella melepaskan tembakan setelah menerima umpan Andy Diouf, tetapi bola masih melebar dari sasaran.

Stones kemudian masuk pada babak kedua menggantikan Yann Bisseck. Kehadiran pemain anyar tersebut akhirnya menjadi pembeda dalam pertandingan.

Tekanan Inter membuahkan hasil pada menit ke-82. Stones mencetak gol setelah menerima umpan dari Benjamin Pavard dan melepaskan tembakan yang membawa Inter unggul 1-0.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Antara News
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Tekuk Penang FC 1-0, Walber Mota Jadi Penentu Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Tekuk Penang FC 1-0, Walber Mota Jadi Penentu Kemenangan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.18 WIB

Persebaya Siapkan Kondisi 200 Persen Hadapi Bhayangkara FC di Laga Pembuka - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Siapkan Kondisi 200 Persen Hadapi Bhayangkara FC di Laga Pembuka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 14.49 WIB

Persebaya Surabaya Tidak Terkalahkan di Pramusim, Tekuk Penang FC 1-0 di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Tidak Terkalahkan di Pramusim, Tekuk Penang FC 1-0 di GBT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 14.46 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore