John Stones Cetak Gol Debut, Inter Milan Tekuk Real Betis 1-0

John Stones mencetak gol pada debutnya bersama Inter Milan saat Nerazzurri menang 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim. (Dok. Antara)
JawaPos.com - John Stones langsung mencuri perhatian pada debutnya bersama Inter Milan. Bek asal Inggris itu mencetak gol pada menit ke-82 untuk membawa Nerazzurri menang tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim di Stadion San Nicola, Bari, Minggu (16/8) dini hari WIB.
Kemenangan tersebut menjadi hasil positif bagi Inter Milan dalam persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Stones pun mengawali petualangan barunya di Italia dengan kontribusi langsung berupa gol kemenangan.
Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Ange-Yoan Bonny setelah menerima umpan silang Nicolo Barella, tetapi sundulannya masih melambung di atas mistar gawang Real Betis.
Betis kemudian membalas lewat tembakan jarak jauh Pablo Fornals. Percobaan tersebut masih mampu diamankan kiper Inter, Josep Martinez.
Jual beli serangan terus terjadi hingga akhir babak pertama. Namun, buruknya penyelesaian akhir dari kedua tim membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Inter tampil lebih dominan. Bonny kembali mengancam pada menit ke-52 melalui tembakan keras dari dalam kotak penalti, tetapi kiper Betis, Yan Zhuravskyi, masih mampu menggagalkannya.
Empat menit berselang, Zhuravskyi kembali menggagalkan peluang Bonny. Penjaga gawang Betis itu mampu mengamankan tembakan jarak jauh penyerang asal Pantai Gading tersebut.
Inter kembali memperoleh peluang pada menit ke-59. Barella melepaskan tembakan setelah menerima umpan Andy Diouf, tetapi bola masih melebar dari sasaran.
Stones kemudian masuk pada babak kedua menggantikan Yann Bisseck. Kehadiran pemain anyar tersebut akhirnya menjadi pembeda dalam pertandingan.
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Tekanan Inter membuahkan hasil pada menit ke-82. Stones mencetak gol setelah menerima umpan dari Benjamin Pavard dan melepaskan tembakan yang membawa Inter unggul 1-0.
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Jawa Pos
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