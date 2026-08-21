Prediksi Skor Brentford vs Tottenham: Spurs Berpotensi Tersandung di Markas The Bees

Brentford menghadapi Tottenham pada pekan pertama Premier League 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Sabtu (22/8/2026). Simak prediksi skor Brentford vs Tottenham di Liga Inggris 2026/2027. Brentford berpeluang menahan Spurs 2-2 di Gtech Community Stadium. (Dok. Tottenham)
JawaPos.com — Brentford berpeluang menahan Tottenham 2-2 pada pekan pertama Premier League 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Sabtu (22/8/2026) pukul 23.30 WIB.
Duel sesama klub London ini diprediksi berlangsung terbuka. Brentford datang dengan produktivitas tinggi, sedangkan Tottenham masih beradaptasi dengan era baru Roberto De Zerbi dan komposisi skuad yang mengalami perubahan besar.
Brentford datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan telak 7-0 atas Eintracht Frankfurt.
Hasil tersebut menunjukkan ketajaman The Bees sekaligus menjadi peringatan bagi Tottenham yang akan menjalani pertandingan kompetitif pertama musim ini.
Sebelum menghancurkan Eintracht Frankfurt, Brentford juga mengalahkan Rennes 4-2 pada 8 Agustus 2026.
Dalam empat pertandingan persahabatan terakhir, tim asuhan Keith Andrews mencetak total 17 gol. Produktivitas tersebut membuat lini depan Brentford diperkirakan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Tottenham.
Brentford memang sempat kehilangan momentum setelah takluk 0-1 dari Watford pada 1 Agustus 2026. Namun, mereka langsung bangkit dengan meraih empat kemenangan beruntun sehingga kekalahan tersebut tidak terlalu mengganggu persiapan menghadapi Tottenham.
Keuntungan bermain di Gtech Community Stadium juga membuat Brentford berpeluang tampil agresif sejak menit awal.
Mereka diprediksi mengandalkan transisi cepat untuk mengeksploitasi ruang di belakang lini pertahanan Tottenham yang masih membutuhkan waktu untuk menemukan keseimbangan.
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Tottenham memasuki musim 2026/2027 dengan Roberto De Zerbi sebagai pelatih. Spurs membawa ambisi memperbaiki hasil mengecewakan dalam dua musim terakhir.
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