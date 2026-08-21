Prediksi Skor Inter Milan vs Monza di Liga Italia 2026/2027: Kans Nerazzurri Hancurkan Tim Tamu

Inter Milan diprediksi mampu mengalahkan Monza pada pekan pertama Serie A 2026/2027 di Stadio Giuseppe Meazza. Simak prediksi skor Inter vs Monza Liga Italia 2026/2027, Nerazzurri unggul peluang menang 2-0 di Giuseppe Meazza. Saksikan laga seru pekan pertama Serie A. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com — Inter Milan diprediksi mampu mengalahkan Monza 2-0 pada pekan pertama Serie A 2026/2027 di Stadio Giuseppe Meazza, Sabtu (22/8/2026) pukul 23.30 WIB.
Sebagai juara bertahan, Inter Milan memiliki kualitas skuad, pengalaman, dan keuntungan bermain di kandang untuk mengawali misi mempertahankan Scudetto dengan kemenangan.
Inter Milan memiliki terlalu banyak keunggulan untuk diabaikan ketika menghadapi Monza pada laga pembuka Serie A 2026/2027.
Pasukan Cristian Chivu datang sebagai juara bertahan setelah mengamankan Scudetto ke-21 pada musim lalu dan kini diperkuat sejumlah pemain berpengalaman.
Kedalaman skuad menjadi salah satu modal penting Inter Milan untuk menghadapi Monza yang berstatus tim promosi dari Serie B.
Kehadiran Ivan Provedel dan John Stones menambah pengalaman di lini belakang, sementara Aleksandar Stankovic memberikan opsi tambahan setelah direkrut dari Club Brugge dengan nilai transfer besar.
Inter Milan juga memiliki barisan pemain yang sudah terbiasa menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi.
Kombinasi Marcus Thuram dan Lautaro Martinez di lini depan diprediksi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Monza yang harus tampil disiplin sejak menit awal.
Meski demikian, Inter Milan tidak turun dengan kekuatan penuh karena Henrikh Mkhitaryan harus absen akibat skorsing.
Klub juga masih berupaya mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool untuk memperkuat sektor tengah, sehingga Chivu perlu mengoptimalkan pemain yang tersedia.
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Jawa Pos
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